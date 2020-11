Marani: “Il rendimento della difesa non è da Serie A. La Fiorentina riparta dai primi 15′ di Milano”

Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

FIORENTINA “E’ una squadra sfiduciata, con dei limiti veramente grossi. A inizio stagione dissi che questo campionato sarebbe stato in linea con lo scorso, ma purtroppo ad oggi la situazione è ancora peggiore”.

PRANDELLI “Voglio bene a Cesare, ma ha un compito molto difficile”.

RENDIMENTO DEI SINGOLI “C’è qualcosa che non gira dentro il gruppo, altrimenti non si spiega che siano tutti al di sotto delle loro capacità. E ci metto dentro anche Ribery e Callejon, con tutto il rispetto e l’ammirazione che ho per due campioni del genere. Lo stesso Caceres, fermo restando che quel rigore secondo me non c’era, ha commesso un errore inconcepibile per uno esperto come lui. La difesa in generale in questo momento ha un rendimento che non si può vedere in Serie A”.

