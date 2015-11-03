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Notizie Marani Fiorentina

Marani inaugura il Premio Mario Sconcerti: "Un dovere alla memoria e un sostegno ai giovani talenti"

24 ottobre 2025 18:40

Marani: "Italiano deve tornare a lavorare con calma. Prossime tre partite decisive per la Fiorentina"

31 ottobre 2022 18:44

Marani avverte la Fiorentina: "I viola non possono permettersi di sbagliare in Conference"

01 giugno 2022 22:57

Marani: "Italiano ambizioso. Dovrebbe restare alla Fiorentina con un progetto importante"

27 aprile 2022 15:29

Marani: "La Fiorentina ottava sorella. È l'unica che ha preso l'ascensore, può arrivare in Europa"

03 aprile 2022 12:34

Marani parla del derby: ''Sia Fiorentina che Empoli sono due belle realtà, sarà gara spettacolare''

01 aprile 2022 16:21

Marani: ''Nuovo stadio Franchi rispettoso di tradizione e innovazione, magari non ruba l'occhio''

09 marzo 2022 16:13

Marani: "Vittoria di Bergamo? Non è una sorpresa. Fiorentina squadra viva, non si arrende mai"

12 febbraio 2022 21:09

Marani: "Scacciati i fantasmi di Torino. La Fiorentina è con Italiano, si è visto a Napoli"

14 gennaio 2022 21:30

Marani sull'addio di Gattuso: "Perchè i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?"

17 giugno 2021 13:26

Marani: "Castrovilli potrebbe essere la sorpresa della Nazionale. Si deve giocare le sue carte"

10 giugno 2021 13:30

Marani: "Il binomio tra Firenze e Museo è imprescindibile. Non deve essere solo un luogo fisico"

22 maggio 2021 12:34

Marani: "Il rendimento della difesa non è da Serie A. La Fiorentina riparta dai primi 15' di Milano"

30 novembre 2020 21:37

Marani sponsorizza Iachini: "Si sta meritando sul campo la riconferma. Se la società fosse indecisa.."

18 giugno 2020 19:31

Marani: "Semplificazione della legge sugli stadi? Commisso ha ragione, bisogna creare"

31 marzo 2020 18:30

Marani: "La Fiorentina vive di fiammate dei singoli. La società deve fare chiarezza sul futuro"

25 febbraio 2020 20:13

Marani: "Sulla pelle di Baggio ci sono stati grandi interessi politici, con lui è iniziata l'era dei maxi capitali"

21 febbraio 2020 15:40

"1990, Il Caso Baggio" il docufilm realizzato da Marani. In onda venerdì su Sky Sport

19 febbraio 2020 12:47

Marani (Sky Sport): "I più forti giovani talenti italiani vengono dal vivaio della Fiorentina"

03 dicembre 2018 14:27

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