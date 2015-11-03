Notizie Marani Fiorentina

Marani inaugura il Premio Mario Sconcerti: "Un dovere alla memoria e un sostegno ai giovani talenti"
24 ottobre 2025 18:40
Marani: "Italiano deve tornare a lavorare con calma. Prossime tre partite decisive per la Fiorentina"
31 ottobre 2022 18:44
Marani avverte la Fiorentina: "I viola non possono permettersi di sbagliare in Conference"
01 giugno 2022 22:57
Marani: "Italiano ambizioso. Dovrebbe restare alla Fiorentina con un progetto importante"
27 aprile 2022 15:29
Marani: "La Fiorentina ottava sorella. È l'unica che ha preso l'ascensore, può arrivare in Europa"
03 aprile 2022 12:34
Marani parla del derby: ''Sia Fiorentina che Empoli sono due belle realtà, sarà gara spettacolare''
01 aprile 2022 16:21
Marani: ''Nuovo stadio Franchi rispettoso di tradizione e innovazione, magari non ruba l'occhio''
09 marzo 2022 16:13
Marani: "Vittoria di Bergamo? Non è una sorpresa. Fiorentina squadra viva, non si arrende mai"
12 febbraio 2022 21:09
Marani: "Scacciati i fantasmi di Torino. La Fiorentina è con Italiano, si è visto a Napoli"
14 gennaio 2022 21:30
Marani sull'addio di Gattuso: "Perchè i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?"
17 giugno 2021 13:26
Marani: "Castrovilli potrebbe essere la sorpresa della Nazionale. Si deve giocare le sue carte"
10 giugno 2021 13:30
Marani: "Il binomio tra Firenze e Museo è imprescindibile. Non deve essere solo un luogo fisico"
22 maggio 2021 12:34
Marani: "Il rendimento della difesa non è da Serie A. La Fiorentina riparta dai primi 15' di Milano"
30 novembre 2020 21:37
Marani sponsorizza Iachini: "Si sta meritando sul campo la riconferma. Se la società fosse indecisa.."
18 giugno 2020 19:31
Marani: "Semplificazione della legge sugli stadi? Commisso ha ragione, bisogna creare"
31 marzo 2020 18:30
Marani: "La Fiorentina vive di fiammate dei singoli. La società deve fare chiarezza sul futuro"
25 febbraio 2020 20:13
Marani: "Sulla pelle di Baggio ci sono stati grandi interessi politici, con lui è iniziata l'era dei maxi capitali"
21 febbraio 2020 15:40
"1990, Il Caso Baggio" il docufilm realizzato da Marani. In onda venerdì su Sky Sport
19 febbraio 2020 12:47
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