Marani: ''Nuovo stadio Franchi rispettoso di tradizione e innovazione, magari non ruba l'occhio''

Ai microfoni di Lady Radio, Matteo Marani ha voluto dire la sua sul progetto del nuovo stadio e sul prossimo impegno di campionato.

Parole di distensione quelle offerte da direttore del museo di Coverciano Matteo Marani, che ai microfoni di Lady Radio spezza una lancia a favore del progetto vincitore per la riqualificazione dell'Artemio Franchi. Il nuovo impianto, che aveva raccolto non poche critiche da tifosi e organi di stampa, stato così definito da Marani:

''La serata è stata molto bella, si è vista la bellezza e la grande forza della città di Firenze. Il progetto è interessante e rispettoso della struttura architettonica che già c'è, tiene conto dell'esistente. C'era bisogno di non impattare sullo skyline di Firenze e sulle case del quartiere di Campo di Marte. C'è anche un tema green: anche se non ruba l'occhio, è molto sobrio e bello.

Fiorentina Bologna di Domenica? Spero in uno spettacolo che onori il gioco del calcio come stanno facendo le due squadre. Se la possono giocare, la Fiorentina ha qualcosa in più".

GRAZIANI BACCHETTA ITALIANO: ''SE CABRAL NON STA BENE NON TE LO PORTI IN PANCHINA, NON SONO NATO IERI''

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