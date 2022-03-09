Graziani bacchetta Italiano: "Se Cabral non sta bene non te lo porti in panchina, non sono nato ieri"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato la scelta in attacco di Italiano contro il Verona

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno commentando la scelta di Vincenzo Italiano di non schierare domenica Cabral al posto di Piatek ma Nico Gonzalez, le parole di Graziani:

"Cabral? Se un calciatore non sta bene non te lo porti in panchina, io non sono nato ieri, se uno come Cabral non è al 100% 30 minuti te li fa lo stesso, io francamente quella mossa di togliere Piatek e mettere Nico Gonzalez non l'ho capita, se ti gira male te ne devi assumere la responsabilità, bisogna dare fiducia a questo ragazzo. Contro il Bologna bisogna creare tutte le premesse per fare un bel risultato. Domenica sera mi sono un po' arrabbiato, non dobbiamo essere scontenti di questa Fiorentina, questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario, comunque vada sei ottavo in classifica, bisogna essere contenti lo stesso"

FONSECA PARLA DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/fonseca-svela-sono-stato-vicino-alla-fiorentina-in-passato-lo-ammetto-litalia-mi-piace/168362/