Marani: "Vittoria di Bergamo? Non è una sorpresa. Fiorentina squadra viva, non si arrende mai"

Le parole di Matteo Marani sulla Fiorentina dopo la vittoria dei Viola sull'Atalanta di Gasperini nei quarti di finale della Coppa Italia

Matteo Marani, giornalista di Sky e presidente del Museo del Calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "La vittoria dei Viola a Bergamo non la definirei una sorpresa. È vero che l'Atalanta aveva i favori del pronostico, ma la squadra di Italiano è sempre stata viva per tutta la stagione. Non si è mai arresa nei momenti di difficoltà. Mi ha fatto piacere vedere una reazione dopo la resa contro la Lazio. La rosa di Italiano anche senza Vlahovic non ha perso la propria determinazione e carattere. Per fare bene in Italia è indispensabile una solidità mentale durevole".

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