"Fischiamo Vlahovic con i fischietti come Berti, costretto a uscire dopo 20 minuti perchè devastato"

Quello che ha fatto oggi Dusan Vlahovic lo fece Nicola Berti nell'89, con il passaggio all'Inter dalla Fiorentina, quando tornò al Franchi...

In principio fu Nicola Berti. Tre anni alla Fiorentina fra il 1985 e il 1988 prima di rifiutare il rinnovo e accettare la ricca proposta dell'Inter. In nerazzurro, con Trapattoni, vincerà Scudetto, Supercoppa e Coppa Uefa. Il ritorno al Franchi da avversario - datato 12 febbraio 1989 - però, non è stato semplicissimo.

Messo piede in campo, un coro si leva a gran voce dalla Fiesole: “Questa è la storia di un mercenario che gioca solo pensando all’onorario, lui non ha cuore, non ha orgoglio: lui gioca solo pensando al portafoglio. Ogni domenica gioca a Milano, Nicola Berti l’ha fatto per il grano…”.

Risultato? Berti non vede palla, e quelle poche volte che gli capita tra i piedi viene annichilito dai fischi di tutto lo stadio. Spaesato, completamente in bambola. Il Trap decide che può bastare così. E Berti viene sostituito dopo una mezzora scarsa di gioco. La Fiorentina vince 4-3, l'Inter poi si cucirà sul petto lo Scudetto, perdendo solo un'altra partita in tutto il campionato, proprio quella contro i viola al Franchi.

Stesso destino per Dusan Vlahovic, e anche per lui Firenze non avrà un'accoglienza amichevole, un tifoso viola in vista della partita del 2 marzo contro la Juventus per la semifinale di Coppa Italia, ha parlato a Radio Bruno e ha avanzato la sua proposta: "Nell'89 avevamo tutti i fischietti e appena Berti toccava palla lo fischiavamo, fu costretto a uscire dopo 20 minuti perchè era devastato, dobbiamo fare lo stesso con Vlahovic, per sperare nello stesso effetto" ha chiosato.

Chissà, tanta è l'attesa per Fiorentina-Juventus, sperando che come previsto ci sarà il 100% di capienza allo stadio...