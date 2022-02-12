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"Fischiamo Vlahovic con i fischietti come Berti, costretto a uscire dopo 20 minuti perchè devastato"

Quello che ha fatto oggi Dusan Vlahovic lo fece Nicola Berti nell'89, con il passaggio all'Inter dalla Fiorentina, quando tornò al Franchi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2022 14:29
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"Fischiamo Vlahovic con i fischietti come Berti, costretto a uscire dopo 20 minuti perchè devastato"

In principio fu Nicola Berti. Tre anni alla Fiorentina fra il 1985 e il 1988 prima di rifiutare il rinnovo e accettare la ricca proposta dell'Inter. In nerazzurro, con Trapattoni, vincerà Scudetto, Supercoppa e Coppa Uefa. Il ritorno al Franchi da avversario - datato 12 febbraio 1989 - però, non è stato semplicissimo.

Messo piede in campo, un coro si leva a gran voce dalla Fiesole: “Questa è la storia di un mercenario che gioca solo pensando all’onorario, lui non ha cuore, non ha orgoglio: lui gioca solo pensando al portafoglio. Ogni domenica gioca a Milano, Nicola Berti l’ha fatto per il grano…”.

Risultato? Berti non vede palla, e quelle poche volte che gli capita tra i piedi viene annichilito dai fischi di tutto lo stadio. Spaesato, completamente in bambola. Il Trap decide che può bastare così. E Berti viene sostituito dopo una mezzora scarsa di gioco. La Fiorentina vince 4-3, l'Inter poi si cucirà sul petto lo Scudetto, perdendo solo un'altra partita in tutto il campionato, proprio quella contro i viola al Franchi.

Stesso destino per Dusan Vlahovic, e anche per lui Firenze non avrà un'accoglienza amichevole, un tifoso viola in vista della partita del 2 marzo contro la Juventus per la semifinale di Coppa Italia, ha parlato a Radio Bruno e ha avanzato la sua proposta: "Nell'89 avevamo tutti i fischietti e appena Berti toccava palla lo fischiavamo, fu costretto a uscire dopo 20 minuti perchè era devastato, dobbiamo fare lo stesso con Vlahovic, per sperare nello stesso effetto" ha chiosato.

Chissà, tanta è l'attesa per Fiorentina-Juventus, sperando che come previsto ci sarà il 100% di capienza allo stadio...

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