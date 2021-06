Marani sull’addio di Gattuso: “Perchè i problemi con Mendes non sono emersi alla firma?”

Matteo Marani, giornalista ed opinionista italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare le vicende di casa Fiorentina dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

“È una vicenda abbastanza oscura, mancano ancora degli elementi. L’unica cosa che capisco è che l’arrivo di Gattuso, e quindi di Mendes, nel mondo Fiorentina aveva un “prezzo”. Nel momento in cui ti affidi a un agente così è evidente che lui imponga condizioni e voglia avere una sua zona di influenza. Questo spazio evidentemente nella Fiorentina non c’è, ma la domanda che mi faccio è perché scoprirlo un mese dopo e non al momento della firma? Non è un segreto che una parte della società non fosse favorevole a Gattuso e quindi a Mendes, ma questa è una vicenda che non va a rafforzare una Fiorentina che comunque viene da 2-3 anni brutti. Questa è un’altra pagina spiacevole“.

