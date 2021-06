Ranieri prima scelta della Fiorentina per il dopo Gattuso, previsto colloquio a pranzo

Claudio Ranieri è la prima scelta della Fiorentina dopo il divorzio a sorpresa con Gennaro Gattuso. Daniele Pradè ha individuato l’ex allenatore della Sampdoria come profilo ideale per approdare oggi a Firenze. Previsto un decisivo faccia a faccia già in queste ore per capire se ci sono i margini per fare questo matrimonio, si tratterebbe di un ritorno in viola per Ranieri, che ha allenato la Fiorentina ai tempi di Cecchi Gori, dal 1993 al 1997. Si attendono sviluppi.

Flavio Ognissanti

I MOTIVI DELLO SCONTRO TRA LA FIORENTINA E GATTUSO