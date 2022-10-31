Marani: "Italiano deve tornare a lavorare con calma. Prossime tre partite decisive per la Fiorentina"

Italiano? Auguro ad Italiano che possa tornare a lavorare con calma durante lo stop per il Mondiale

Il noto giornalista Matteo Marani ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina, queste le sue parole:

"La partita di ieri? Una vittoria importantissima, potrebbe essere la svolta della stagione. Stanno arrivando finalmente i gol; il rammarico è sicuramente l'andata in Turchia contro il Basaksehir.

Conference e calendario? Penso che sia tutta esperienza che si debba acquisire nel tempo. La Conference è una competizione che si gioca di giovedì e poi devi tornare in campo subito in campionato e le trasferte sono difficili.

Prossime partite? La Sampdoria ha dei seri problemi a livello di società, la Fiorentina ne deve approfittare. Bisogna mettere più punti possibili in queste ultime tre partite decisive e poi iniziare un altro campionato vero e proprio da gennaio.

La sosta? Inizierà un altro campionato, saranno lunghissimi anche i ritiri. Io mi aspetto che le squadre che sono andate molto male in questo inizio nella seconda parte andranno meglio."

L'EX OBIETTIVO SCARICATO DAL TOTTENHAM

https://www.labaroviola.com/football-insider-non-ha-dubbi-lo-celso-e-fuori-dal-progetto-tecnico-del-tottenham/190851/