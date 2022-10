Football insider non ha dubbi: Lo Celso è fuori dal progetto tecnico del Tottenham

Giovni Lo Celso non fa più parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Questo è quanto appreso dall’indiscrezione lanciata da Football Insider, secondo cui il centrocampista argentino, che in nelle scorse finestre di mercato interessava anche alla Fiorentina ed è poi finito in prestito al Villareal, rientrerà a Londra ma solamente di passaggio. Gli Spurs, intanto, valutano il cartellino 20 milioni di euro, una cifra considerevole ma non esorbitante visto il valore del calciatore.

