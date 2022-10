Italiano: “Aggiunti 3 punti ad una classifica che non ci piaceva. Dobbiamo perfezionare il 4-2-3-1”

Vincenzo Italiano ha parlato dalla sala stampa dello stadio Picco di La Spezia, queste le sue parole dopo la vittoria della sua Fiorentina:

Questo è un successo che aggiunge 3 punti ad una classifica che non ci rispecchiava, il primo tempo non abbiamo fatto bene, nel secondo tempo siamo andati meglio e abbiamo meritato la vittoria, abbiamo messo diversi attaccanti in campo perchè volevamo vincere

Di svolte me ne sono accadute alcune, ed accadono non perchè l’allenatore è un mago ma perchè si cambia atteggiamento, nella riunione tecnica abbiamo parlato di voglia e atteggiamento. Vince la squadra che voleva avere 3 punti perchè le prestazioni non rispecchiavano i punti della Fiorentina, vittoria dei ragazzi. Siamo stati premiati perchè su una palla vagante c’erano 3/4 maglie viola

La squadra è pronta ma non prontissima perchè ci mancano tanti allenamenti per perfezionare il 4-2-3-1, in pochi allenamenti ed in poche sedute abbiamo messo delle certezze e delle nuove soluzioni. Oggi chi è entrato finalmente ha capito che si determinano le partite con 5 sostituzioni. Bonaventura come trequartista si è già inserito nei movimenti ma lo abbiamo provato solo una volta, anche lui come tutti ha bisogno di più tempo poi in questo campo non è facile per nessuno. Nel primo tempo Dragowski ci ha messo in difficoltà con i suoi palloni sempre lunghi a scavalcare. Questo è un campo in cui faranno fatica tutti

Avrei voluto vincere tante altre partite e non dare un dispiacere contro i miei giocatori, ho visto un grande Spezia nel primo tempo, questo stadio è il 15esimo uomo in campo, qui è difficile per tutti, la crescita dei miei ex giocatori è impressionante, hanno altro aspetto ed altra postura. Auguro il meglio allo Spezia, il mio dispiacere, e lo dico con il cuore in mano, ho creato qui un qualcosa che non mi piace, nella mia vita calcistica questa cosa non mi piace e non avrei mai voluto che finisse cosi

