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PAGELLE VIOLA: CABRAL SALVATORE, TERRACCIANO SUPER, DUNCAN ENTRA ALLA GRANDE

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro lo Spezia

A cura di Flavio Ognissanti
30 ottobre 2022 16:56
PAGELLE VIOLA: CABRAL SALVATORE, TERRACCIANO SUPER, DUNCAN ENTRA ALLA GRANDE - Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.08.2022, Fiorentina-Twente, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Terracciano 7,5 Nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni in cui salva letteralmente il risultato con tre grandi interventi. Nel secondo tempo altro grande intervento a salvare il pareggio

Dodò 5 In grande difficoltà tecnica, non riesce a difendere e nemmeno ad attaccare. Sfiora l'autogol al minuto 74

Milenkovic 6 Segna e lotta con il suo diretto avversario, molto spesso si fa sorprendere

Quarta 6,5 Gara di lotta anche per lui, sovrasta quasi sempre il suo avversario e non perde praticamente mai il duello diretto

Biraghi 5,5 Sbaglia qualche intervento in fase difensiva, non incide quando la squadra attacca. Suo l'assist per il gol di Milenkovic

Amrabat 6 Prende un'ammonizione evitabile e forse anche troppo severa, gioca la sua partita di lotta come al solito, preziosi alcuni recuperi. Esce alla fine del primo tempo

Mandragora 5,5 Serve un bell'assist a Jovic al minuto 72, la sua gara è sporca. Nel secondo tempo è decisamente più pulito nelle giocate rispetto al primo tempo

Bonaventura 5,5 Schierato trequartista, non riesce a fare il gioco che dovrebbe fare, a volte è troppo lento e si fa sempre recuperare

Kouamè 5,5 Un passo indietro rispetto alle ultime partite, negli spazi stretti dello Spezia va spesso in difficoltà tecnica e non riesce mai a trovare la giusta giocata con precisione

Ikonè 6,5 A corrente alternata, quando ha la possibilità di avanzare palla al piede può sempre creare pericoli, a volte ci riesce, a volte meno. Nasce da lui il gol di Cabral

Jovic 5,5 Sbaglia il pallone del possibile 0-2 con la palla che si stampa sul palo. Bello un assist per Ikonè che non sfrutta, va vicino al gol con una bella giocata in cui fa finta di tirare con il destro ma poi calcia con il sinistro

Duncan 6,5 Entra bene al posto di Amrabat all'inizio del secondo tempo, domina nel mezzo sia in fase di impostazione che in fase di interdizione recuperando tanti palloni

Saponara 5,5 Si fa subito notare con una bella giocata in cui però inciampa sul più bello, inizia bene diverse giocate e poi sbaglia sempre sistematicamente il passaggio finale, quello più importante. Entra nell'azione del gol di Cabral

Terzic 5 I primi due palloni della sua partita sono un disastro, sbaglia il cross al primo tocco, sbaglia il passaggio in un'azione offensiva nella seconda occasione

Cabral 7 Rischia la gamba su un bruttissimo fallo di Nikolau, meno male c'è stato il Var. Segna un gol importantissimo e cambia la partita sia con il rosso che con il gol. Decisivo

PEDRO VINCE LIBERTADORES E VIENE ELETTO MIGLIOR GIOCATORE

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