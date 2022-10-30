PAGELLE VIOLA: CABRAL SALVATORE, TERRACCIANO SUPER, DUNCAN ENTRA ALLA GRANDE
Le pagelle dei giocatori della Fiorentina per la partita contro lo Spezia
Terracciano 7,5 Nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni in cui salva letteralmente il risultato con tre grandi interventi. Nel secondo tempo altro grande intervento a salvare il pareggio
Dodò 5 In grande difficoltà tecnica, non riesce a difendere e nemmeno ad attaccare. Sfiora l'autogol al minuto 74
Milenkovic 6 Segna e lotta con il suo diretto avversario, molto spesso si fa sorprendere
Quarta 6,5 Gara di lotta anche per lui, sovrasta quasi sempre il suo avversario e non perde praticamente mai il duello diretto
Biraghi 5,5 Sbaglia qualche intervento in fase difensiva, non incide quando la squadra attacca. Suo l'assist per il gol di Milenkovic
Amrabat 6 Prende un'ammonizione evitabile e forse anche troppo severa, gioca la sua partita di lotta come al solito, preziosi alcuni recuperi. Esce alla fine del primo tempo
Mandragora 5,5 Serve un bell'assist a Jovic al minuto 72, la sua gara è sporca. Nel secondo tempo è decisamente più pulito nelle giocate rispetto al primo tempo
Bonaventura 5,5 Schierato trequartista, non riesce a fare il gioco che dovrebbe fare, a volte è troppo lento e si fa sempre recuperare
Kouamè 5,5 Un passo indietro rispetto alle ultime partite, negli spazi stretti dello Spezia va spesso in difficoltà tecnica e non riesce mai a trovare la giusta giocata con precisione
Ikonè 6,5 A corrente alternata, quando ha la possibilità di avanzare palla al piede può sempre creare pericoli, a volte ci riesce, a volte meno. Nasce da lui il gol di Cabral
Jovic 5,5 Sbaglia il pallone del possibile 0-2 con la palla che si stampa sul palo. Bello un assist per Ikonè che non sfrutta, va vicino al gol con una bella giocata in cui fa finta di tirare con il destro ma poi calcia con il sinistro
Duncan 6,5 Entra bene al posto di Amrabat all'inizio del secondo tempo, domina nel mezzo sia in fase di impostazione che in fase di interdizione recuperando tanti palloni
Saponara 5,5 Si fa subito notare con una bella giocata in cui però inciampa sul più bello, inizia bene diverse giocate e poi sbaglia sempre sistematicamente il passaggio finale, quello più importante. Entra nell'azione del gol di Cabral
Terzic 5 I primi due palloni della sua partita sono un disastro, sbaglia il cross al primo tocco, sbaglia il passaggio in un'azione offensiva nella seconda occasione
Cabral 7 Rischia la gamba su un bruttissimo fallo di Nikolau, meno male c'è stato il Var. Segna un gol importantissimo e cambia la partita sia con il rosso che con il gol. Decisivo
PEDRO VINCE LIBERTADORES E VIENE ELETTO MIGLIOR GIOCATORE
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