Marani avverte la Fiorentina: “I viola non possono permettersi di sbagliare in Conference”

Matteo Marani, presidente del Museo del Calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul prossimo impegno dei viola in Conference League. Ecco le sue parole: “Ho seguito la Roma tutto l’anno, la competizione in Conference è stata esaltante. La Fiorentina non potrà mancare questo appuntamento. Ho visto decine di migliaia di tifosi impazziti. È una coppa internazionale edha un certo rilievo. Non dico che la Fiorentina non deve affrontarla come primo obiettivo, ma entrare nei primi 4 è difficilissimo: fanno un campionato diverso, pensiamo agli ingaggi. La Conference è un’occasione per riportare il nome di Firenze in giro per l’Europa”.