Il Valencia di Gattuso si inserisce per Torreira. La Fiorentina sta cercando uno sconto dall’Arsenal

Sono giorni di attesa in casa viola per capire quale sarà il futuro di Lucas Torreira, il regista uruguaiano non è stato riscattato dalla Fiorentina che sta trattando con l’Arsenal per cercare di ottenere uno sconto sui 15 milioni pattuiti. In questa trattativa, secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, si è inserito il Valencia del nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che proprio un anno fa era stato annunciato come nuovo allenatore della Fiorentina prima della rottura clamorosa. Questo il tweet di Ceccarini

Anche il Valencia (di Gattuso) si inserisce nella corsa per Torreira — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) June 1, 2022

INTRECCIO PORTIERE IN CASA FIORENTINA