Pedullà scrive: “Alla Fiorentina piace Meret e non ha mosso passi in avanti per Gollini e Vicario”

Questo è quello che ha scritto il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo il prossimo portiere della Fiorentina:

“Il giro di portieri può riservare diverse sorprese. Partiamo dal Napoli: Ospina non ha dato ancora una risposta sulla proposta di rinnovo, come ha detto De Laurentiis, significa che sta valutando altro. Meret ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno, il rinnovo non è così scontato anche se verrà valutato. Non è più un problema di maglia di sicurezza, ma di fiducia che Meret vorrebbe avere. Può ancora rinnovare, ma se non fosse così?

Occhio alla Fiorentina che lo apprezza non poco e che non ha mosso fin qui passi per Vicario e Gollini. Proprio Vicario può essere un nome forte per il Napoli, come anticipato diversi giorni fa, con al suo fianco un portiere esperto come Sirigu. Ma prima bisogna aspettare la decisione definitiva di Ospina e quella del club su Meret.”

