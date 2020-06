Matteo Marani, vice-direttore di Sky Sport, ha parlato anche del futuro di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina: “Ci tengo a fare i miei complimenti a Iachini per come si èsubito ambientato nel non facile ruolo di allenatore della Fiorentina. Si sta meritando sul campo la riconferma, ma essa avvenga solo con la completa convinzione societaria. Se Iachini riesce a farcela, ben venga: la persona mi piace”.