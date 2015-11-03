Notizie Skysport Fiorentina

Niccolò Zaniolo è sicuro: "La Nazionale è fortissima, ci qualificheremo al Mondiale ed io vorrò esserci"
12 novembre 2025 17:00
SkySport: "Valzer panchine in Serie A, tanti big club cambieranno allenatore la prossima stagione"
27 maggio 2025 22:36
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17 febbraio 2023 12:50
Al club (Sky Sport) nessuna immagine del gol di Vlahovic, i tifosi sbottano ed annunciano disdetta
15 marzo 2021 14:07
Pirlo: "Siamo partiti male, e non per merito della Fiorentina. Non voglio commentare gli episodi"
22 dicembre 2020 23:47
Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina
20 novembre 2020 21:38
Grifo: "Non ho mai rifiutato la Fiorentina, semplicemente sono rimasto al Friburgo. È stata la scelta giusta"
13 novembre 2020 22:19
Marani sponsorizza Iachini: "Si sta meritando sul campo la riconferma. Se la società fosse indecisa.."
18 giugno 2020 19:31
Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."
18 dicembre 2019 22:50
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