Il giornalista di Sky Sport, Riccardo Trevisani, ha parlato a Nls Radio del momento della Roma, prossima avversaria dei viola: “Fonseca era partito badando un po’ troppo all’estetica, ma ha capito subito che la Serie A è una materia molto pragmatica e si è modificato in brevissimo tempo arrivando ad essere subito equilibrato. Lo ha dimostrato senza grandi giocatori, con lacune nei centrocampisti e difensori, con Dzeko e Kalinic infortunati. Le seconde linee sono il vero capolavoro di Fonseca dove ha fatto un grandissimo lavoro. Kolarov doveva fare la riserva di Spinazzola, ma appena ha visto che ha il mancino più bello nella storia dei terzini e non lo leva più. Secondo me comunque non vedremo mai la Roma come lo Shakhtar”.

TuttoMercatoWeb.com