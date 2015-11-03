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Notizie Kolarov Fiorentina

Chivu squalificato per una partita, salterà Fiorentina-Inter: al suo posto in panchina ci sarà Kolarov

17 marzo 2026 18:05

Kolarov fa ritrovare il sorriso a Francesca Fioretti, nuovo amore per l'ex compagna di Astori

03 febbraio 2021 13:41

La positività di Kolarov inguaia la Fiorentina, Milenkovic e Vlahovic adesso rischiano. La situazione

17 novembre 2020 13:21

Gazzetta, Kolarov verso l'Inter, la Roma cerca Biraghi per sostituirlo

28 agosto 2020 12:53

Veljkovic su Milenkovic: "Nikola è uno dei migliori difensori in serie A. Una vera roccia della difesa viola"

06 maggio 2020 23:40

Al 21' del primo tempo raddoppio della Roma su calcio di punizione di Kolarov. È 2-0 per i giallorossi

20 dicembre 2019 21:58

Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."

18 dicembre 2019 22:50

La riapre la Roma alla mezz'ora, a segno Kolarov con un missile

30 gennaio 2019 18:25

Roma, contestazione alla stazione. E Manolas sbotta: 'Stai zitto, c......e!'

29 gennaio 2019 18:08

Gaffe Gazzetta, scambia Milenkovic con Veretout. Sulle pagine del giornale il francese...

03 novembre 2018 11:34

Tris della Roma, Lazio ko. Il derby va ai giallorossi.

29 settembre 2018 16:40

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