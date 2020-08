Come riporta La Gazzetta dello Sport, Con Kolarov in odore di accordo con l’Inter, la Roma si prepara a trovare una nuova soluzione sulla sinistra, l’ultima idea giallorossa porta il nome di Cristiano Biraghi, che rientra in viola dopo il prestito all’Inter ma che è tutt’altro che incedibile in casa Fiorentina. Tra la società viola e il terzino sinistro inizierà a breve la discussione per il rinnovo del contratto. Nel frattempo, alcuni intermediari giallorossi stanno sondando anche il mercato inglese per il ruolo di esterno sinistro.