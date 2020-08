Cristiano Biraghi tornerà alla Fiorentina. Nella giornata di ieri nella sede nerazzurra c’è stato un faccia a faccia tra l’Inter e la società viola nelle persone di Daniele Pradè e Joe Barone. Non è stato trovato l’accordo tra le parti quindi sia Biraghi e sia Dalbert torneranno alla base dopo un anno di prestito.

Biraghi dunque tornerà ad essere un giocatore viola con l’intenzione di restare alla corte di Beppe Iachini. Si, perché il terzino sinistro classe 92 non torna a Firenze per andare di nuovo via ma per restare. Infatti le intenzioni, a meno che non arrivi nella sede ACF un’offerta irrinunciabile, sono quelle di rendere Biraghi il titolare viola sulla fascia sinistra.

Da un punto di vista contrattuale, come annunciato anche dal suo procuratore Mario Giuffredi, adesso la situazione va ridiscussa. Sia per la scadenza, dato che il contratto di Biraghi con la Fiorentina scade fra 2 anni, sia perché l’accordo prevede uno stipendio da 1 milione di euro netto a stagione.

In questo momento però, rispetto a quando il giocatore arrivò a Firenze, Biraghi ha altre esigenze e pretese economiche. Si sente più forte rispetto a 3 anni fa quando firmò con la società viola e non vuole fare un passo indietro rispetto all’ingaggio che percepiva con l’Inter, che gli garantiva 1,8 milioni.

Si siederanno al tavolo dunque Daniele Pradè e Giuffredi, procuratore del calciatore, per ridiscutere termini e lunghezza del contratto. Biraghi vuole 2 milioni di euro all’anno per almeno quattro stagioni. Una richiesta di livello per un giocatore che da un paio di anni è diventato ormai un fisso convocato dalla nazionale di Roberto Mancini.

Resterà da capire la posizione della Fiorentina riguardo questa richiesta, fermo restando che nelle intenzioni viola c’è quella di rendere Biraghi il titolare della prossima stagione.

