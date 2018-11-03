Gaffe Gazzetta, scambia Milenkovic con Veretout. Sulle pagine del giornale il francese...
Gaffe della Gazzetta dello Sport, che questa mattina dedica un articolo allo scontro tra serbi nella partita di oggi. Da una parte Milenkovic e dall'altra Kolarov. Il giornale però, al posto del difen...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 11:34
Gaffe della Gazzetta dello Sport, che questa mattina dedica un articolo allo scontro tra serbi nella partita di oggi. Da una parte Milenkovic e dall'altra Kolarov. Il giornale però, al posto del difensore viola classe 97, ci mette una foto di Jordan Veretout e lo chiama Milenkovic. Ecco la foto di quello che è successo