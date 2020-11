La positività di Kolarov inguaia la Fiorentina, Milenkovic e Vlahovic adesso rischiano. La situazione

Nella nazionale serba è allarme Covid dopo la positività di Aleksander Kolarov, anche tutti gli altri giocatori serbi presenti in questi giorni nella squadra saranno sottoposti a tamponi e rischiano di essere stati contagiati. Tra questi non fanno eccezione i due giocatori della Fiorentina Vlahovic e Milenkovic che rischiano a questo punto anche il normale svolgimento delle loro attività. In realtà per quanto riguarda Dusan Vlahovic, si tratta di un ragazzo che già nello scorso marzo è stato contagiato, quindi potrebbe essere meno a rischio. La Fiorentina e Prandelli incrociano le dita

