Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime

Secondo quanto riportato dai media brasiliani su Goal, il destino di Pedro, attaccante classe 97 di proprietà della Fiorentina, è in mano al Flamengo.

Il centravanti brasiliano è stato ceduto dalla società viola in prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Soldi che però il Flamengo pare non avere e per questo motivo ha chiesto alla Fiorentina di dilazionare il pagamento in 3 rate.

La società viola però non pare aver nessuna intenzione nè di accettare il pagamento dilazionato nè di prolungare di un altro anno il prestito in Brasile.

Le parti restano così distanti, con alcuni club portoghesi, come Porto e Sporting Lisbona, che sono molto interessati a Pedro e che potrebbero aiutare il Flamengo per il pagamento che deve essere effettuato entro il 31 dicembre di quest’anno per poter esercitare il diritto di riscatto.

