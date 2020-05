Milos Veljkovic, difensore del Werder Brema, nel corso di un’intervista concessa a TMW ha parlato anche delle tante conoscenze in Serie A, di suoi connazionali: “È vero, in Serie A conosco diversi giocatori. Penso proprio a Sergej Milinkovic-Savic, un campione a cui auguro il meglio con la Lazio nella lotta Scudetto. Così come Milenkovic della Fiorentina, una vera roccia in difesa della Fiorentina, ma anche il nostro leggendario capitano Kolarov. Il campionato italiano è senza alcun dubbio uno dei migliori d’Europa, pieno di calciatori di talento e di società storiche”.