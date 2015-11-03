Notizie Milinkovic Savic Fiorentina

Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per Milinkovic-Savic che salterà la Fiorentina
26 gennaio 2026 16:25
Milinkovic Savic alla Fiorentina? No, il serbo a gennaio può andare alla Juventus. Gli scenari
12 ottobre 2025 18:50
Corriere Fiorentino svela: "Milenkovic-Savic e Kessié resteranno sogni, non convincono Pioli"
19 luglio 2025 09:42
Nicoletti: "Kean seconda scelta dell'Al Hilal. La Fiorentina cerca un play forte, il nome è top secret"
11 luglio 2025 16:41
Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"
14 giugno 2025 18:53
Nazione svela: "Pioli si muove per portare Milinkovic-Savic alla Fiorentina"
14 giugno 2025 09:21
Parolo: "Tare ha strappato Milinkovic-Savic alla Fiorentina e poi è diventato il suo figlioccio"
21 maggio 2025 11:56
Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"
01 febbraio 2025 21:14
Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino
02 febbraio 2024 18:31
Milinkovic Savic ringrazia la Fiorentina: "Grazie alla sconfitta dell'Inter abbiamo preso altri 3 punti"
02 aprile 2023 17:20
Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic
15 dicembre 2022 15:52
TMW, interferenza della Fiorentina su Mandragora fa saltare Milinkovic Savic? La viola torna su Gollini
24 giugno 2022 11:53
Di Marzio: "Il Torino alza il prezzo di Milinkovic-Savic, la Fiorentina pensa a Gollini"
24 giugno 2022 00:00
Repubblica, la Fiorentina è vicina a Milinkovic Savic del Torino, lo vuole Italiano. E' una sua richiesta
22 giugno 2022 12:12
Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"
18 giugno 2022 01:33
Tmw, la Fiorentina segue Milinkovic Savic, possibile scambio con Dragowski. Occhio a Rennes e Palace
17 giugno 2022 13:13
Tuttosport, idea Milinkovic-Savic per la porta della Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto
17 giugno 2022 09:43
Tg Rai, la Fiorentina punta Milinkovic Savic, crescerebbe al fianco di Terracciano che resterebbe il primo
15 giugno 2022 15:47
Milinkovic contro tutti, litiga con Sarri, lascia la cena di Natale: "Arrogante e presuntuoso". Multato
20 dicembre 2021 12:12
Brovarone: "Milinkovic Savic non è venuto alla Fiorentina perchè la sua ragazza voleva Roma"
07 dicembre 2021 13:28
FOTO, Milinkovic-Savic avverte la Fiorentina: "Siamo molto incazzati per ieri. Non molliamo e testa a sabato"
25 giugno 2020 13:51
Veljkovic su Milenkovic: "Nikola è uno dei migliori difensori in serie A. Una vera roccia della difesa viola"
06 maggio 2020 23:40
Furto nella villa di Milinkovic-Savic mentre segnava alla Juventus. Colpo da oltre 100 mila euro
10 dicembre 2019 20:00
Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato"
06 dicembre 2019 18:41
Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic Savic: "Sei uno zingaro"
09 dicembre 2018 11:15
Cinquini su Chiesa: "Cecchi Gori difendeva i suoi campioni, ma oggi quando arrivano certe offerte.."
31 ottobre 2018 18:10
Squalificati Nona giornata Serie A. Due fermati per un turno. Nessun viola
23 ottobre 2018 18:33
(FOTO) Duro striscione tifosi Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti, solo a caccia di contanti"
07 ottobre 2018 14:14
Galeazzi: "La Lazio non è in crisi, la viola è giovane e fortunata". Su Pioli..
06 ottobre 2018 17:38
La mini crisi della Lazio: Milinkovic-Savic e Luis Alberto devono cambiare atteggiamento
06 ottobre 2018 11:24
Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato
06 ottobre 2018 00:43
Ag. Milinkovic Savic: "Fiorentina? Scegliere la Lazio è stata la decisione giusta. Viola grande club ma..."
02 ottobre 2018 12:48
Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"
19 dicembre 2017 16:18
Tutti pazzi per Milinkovic Savic, il Manchester United vuole offrire più di 100 milioni per il centrocampista
08 dicembre 2017 12:23
Milinkovic-Savic e la super rovesciata in allenamento: così il "sergente" si prepara per la Fiorentina
24 novembre 2017 14:59
Dalla Francia: il Paris Saint-Germain vuole Milinkovic Savic, ma Lotito chiede 100 milioni di euro
27 ottobre 2017 13:12
Lotito paga 9 milioni al Genk ed elimina l'accordo del 50% sulla futura rivendita con il vecchio club per Milinkovic Savic
08 settembre 2017 13:17
La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina
10 dicembre 2016 22:44
Brovarone: "La verità Milinkovic, voleva la viola poi Pradè mi chiamò..."
13 novembre 2016 15:47
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