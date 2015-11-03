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Notizie Milinkovic Savic Fiorentina

Elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra per Milinkovic-Savic che salterà la Fiorentina

26 gennaio 2026 16:25

Milinkovic Savic alla Fiorentina? No, il serbo a gennaio può andare alla Juventus. Gli scenari

12 ottobre 2025 18:50

Corriere Fiorentino svela: "Milenkovic-Savic e Kessié resteranno sogni, non convincono Pioli"

19 luglio 2025 09:42

Nicoletti: "Kean seconda scelta dell'Al Hilal. La Fiorentina cerca un play forte, il nome è top secret"

11 luglio 2025 16:41

Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"

14 giugno 2025 18:53

Nazione svela: "Pioli si muove per portare Milinkovic-Savic alla Fiorentina"

14 giugno 2025 09:21

Parolo: "Tare ha strappato Milinkovic-Savic alla Fiorentina e poi è diventato il suo figlioccio"

21 maggio 2025 11:56

Milinkovic-Savic post Atalanta: "Mi hanno detto zingaro e serbo di m***a. Il razzismo non va bene, questo non è sport"

01 febbraio 2025 21:14

Da Berbatov ad oggi, la Fiorentina troppe volte ci va solo vicino

02 febbraio 2024 18:31

Milinkovic Savic ringrazia la Fiorentina: "Grazie alla sconfitta dell'Inter abbiamo preso altri 3 punti"

02 aprile 2023 17:20

Il mondiale ha cambiato i valori dei giocatori di serie A, Amrabat ha sopraffatto Milinkovic Savic

15 dicembre 2022 15:52

TMW, interferenza della Fiorentina su Mandragora fa saltare Milinkovic Savic? La viola torna su Gollini

24 giugno 2022 11:53

Di Marzio: "Il Torino alza il prezzo di Milinkovic-Savic, la Fiorentina pensa a Gollini"

24 giugno 2022 00:00

Repubblica, la Fiorentina è vicina a Milinkovic Savic del Torino, lo vuole Italiano. E' una sua richiesta

22 giugno 2022 12:12

Sky Sport: "Fiorentina interessata a Vanja Milinkovic-Savic. Dragowski verso l' Espanyol"

18 giugno 2022 01:33

Tmw, la Fiorentina segue Milinkovic Savic, possibile scambio con Dragowski. Occhio a Rennes e Palace

17 giugno 2022 13:13

Tuttosport, idea Milinkovic-Savic per la porta della Fiorentina: può arrivare in prestito con diritto di riscatto 

17 giugno 2022 09:43

Tg Rai, la Fiorentina punta Milinkovic Savic, crescerebbe al fianco di Terracciano che resterebbe il primo

15 giugno 2022 15:47

Milinkovic contro tutti, litiga con Sarri, lascia la cena di Natale: "Arrogante e presuntuoso". Multato

20 dicembre 2021 12:12

Brovarone: "Milinkovic Savic non è venuto alla Fiorentina perchè la sua ragazza voleva Roma"

07 dicembre 2021 13:28

FOTO, Milinkovic-Savic avverte la Fiorentina: "Siamo molto incazzati per ieri. Non molliamo e testa a sabato"

25 giugno 2020 13:51

Veljkovic su Milenkovic: "Nikola è uno dei migliori difensori in serie A. Una vera roccia della difesa viola"

06 maggio 2020 23:40

Furto nella villa di Milinkovic-Savic mentre segnava alla Juventus. Colpo da oltre 100 mila euro

10 dicembre 2019 20:00

Milinkovic-Savic: "Le due vittorie in trasferta con la Fiorentina e il Milan hanno cambiato il nostro campionato"

06 dicembre 2019 18:41

Lazio, striscione dei tifosi contro Milinkovic Savic: "Sei uno zingaro"

09 dicembre 2018 11:15

Cinquini su Chiesa: "Cecchi Gori difendeva i suoi campioni, ma oggi quando arrivano certe offerte.."

31 ottobre 2018 18:10

Squalificati Nona giornata Serie A. Due fermati per un turno. Nessun viola

23 ottobre 2018 18:33

(FOTO) Duro striscione tifosi Lazio: "Milinkovic e Luis Alberto finti talenti, solo a caccia di contanti"

07 ottobre 2018 14:14

Galeazzi: "La Lazio non è in crisi, la viola è giovane e fortunata". Su Pioli..

06 ottobre 2018 17:38

La mini crisi della Lazio: Milinkovic-Savic e Luis Alberto devono cambiare atteggiamento

06 ottobre 2018 11:24

Milinkovic Savic e la Fiorentina, la vera storia e gli aneddoti di un arrivo a Firenze che c'è stato

06 ottobre 2018 00:43

Ag. Milinkovic Savic: "Fiorentina? Scegliere la Lazio è stata la decisione giusta. Viola grande club ma..."

02 ottobre 2018 12:48

Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"

19 dicembre 2017 16:18

Tutti pazzi per Milinkovic Savic, il Manchester United vuole offrire più di 100 milioni per il centrocampista

08 dicembre 2017 12:23

Milinkovic-Savic e la super rovesciata in allenamento: così il "sergente" si prepara per la Fiorentina

24 novembre 2017 14:59

Dalla Francia: il Paris Saint-Germain vuole Milinkovic Savic, ma Lotito chiede 100 milioni di euro

27 ottobre 2017 13:12

Lotito paga 9 milioni al Genk ed elimina l'accordo del 50% sulla futura rivendita con il vecchio club per Milinkovic Savic

08 settembre 2017 13:17

La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina

10 dicembre 2016 22:44

Brovarone: "La verità Milinkovic, voleva la viola poi Pradè mi chiamò..."

13 novembre 2016 15:47

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