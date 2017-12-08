Tutti pazzi per Milinkovic Savic, il Manchester United vuole offrire più di 100 milioni per il centrocampista
Tutti pazzi per Sergej. Ora però c’è un’offerta nell’aria da giorni, quella di un top club europeo pronto a sborsare 140 milioni per avere Milinkovic, il serbo d’oro tornato a brillare con la Samp. Pr...
Tutti pazzi per Sergej. Ora però c’è un’offerta nell’aria da giorni, quella di un top club europeo pronto a sborsare 140 milioni per avere Milinkovic, il serbo d’oro tornato a brillare con la Samp. Proprio a Marassi domenica c’erano gli osservatori dello United in tribuna, ma la fila per Sergej è lunghissima. Ed è ovvio che a determinate cifre – superiori ai 100 milioni – sarà impossibile per la Lazio trattenerlo, specialmente se nel Mondiale di Russia con la Serbia dovesse dare spettacolo e far lievitare ancora il prezzo del suo cartellino.
La Lazio è stata abilissima a scoprirlo, a prolungargli il contratto fino al 2022 e a saldare il conto al Genk da 9 milioni per eliminare la clausola del 50 percento in caso di cessione futura. Milinkovic a Lotito è costato appena 15 milioni, ora vale almeno 10 volte tanto. E secondo il Corriere dello Sport sul serbo ci sarebbe pure lo zampino di Mendes, il potente procuratore di Mourinho. L’agente portoghese ha attivato un canale con la Lazio – Wallace, Pedro Neto e Jordao, li ha portati lui a Roma – ed ora potrebbe agevolare contatti tra la società capitolina ed il Manchester United. Gli inglesi, sarebbero pronti ad offrire, secondo alcuni rumors, più di 110 milioni. Roba da leccarsi i baffi.
Cittaceleste.it