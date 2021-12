Milinkovic contro tutti, litiga con Sarri, lascia la cena di Natale: “Arrogante e presuntuoso”. Multato

Possibile panchina contro il Venezia per Sergej Milinkovic-Savic. È quanto riferisce Il Messaggero descrivendo un rapporto teso fra il Sergente e Maurizio Sarri. Come si legge sul quotidiano: “Sarri è arrabbiato con Milinkovic e il serbo potrebbe essere escluso. Già, perché Sergej martedì scorso aveva giurato di «volergli bene e di seguirlo» dal palco, poco prima di alzare i tacchi dalla cena, trascinandosi dietro tutto il suo team balcanico. Non è bastata la ramanzina di Tare e una multa salata da 50mila euro. Secondo il mister, Milinkovic continua a comportarsi in modo arrogante e presuntuoso. Non è un esempio da vice-capitano. Già Sarri aveva pensato di punire Milinkovic col Genoa, adesso ci ripensa per dopodomani pomeriggio. Con Basic potrebbe tornare Luis Alberto che, dopo i due assist-gol, si è infastidito con Leiva e proprio con Sergej per qualche “battuta” di troppo”. Lo riporta sosfanta

