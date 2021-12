Dazn contro Berardi: “Fa sceneggiata, è lui che colpisce il gomito di Biraghi. Questo non è calcio”

Quello del rosso a Biraghi è stato certamente l’episodio che ha cambiato Fiorentina-Sassuolo in un momento della partita, dopo la rimonta da 0-2 a 2-2 della Fiorentina, in cui la squadra viola viaggiava spedita verso il terzo gol. L’inerzia della partita è cambiata. L’espulsione di Biraghi, in diretta su Dazn, è stata cosi commentata dai telecronisti della partita: “I due giocatori correvano insieme. Berardi è giù con la testa, quando corri è normale che prendi la posizione, questo è il calcio. Se uno viene ammonito per queste cose fai fatica perchè Biraghi non alza il braccio, ce lo ha in diagonale e sta tenendo dietro Berardi che viene preso perchè è giu con la testa. La sceneggiata di Berardi indirizza e non aiuta, è lo stesso Berardi che va a colpire il braccio di Biraghi, non può mica prendere l’ammonizione per questo. Non puoi correre con le braccia vicine al corpo” questo il commento incredulo in diretta su Dazn.

IL COMMENTO DI ITALIANO DOPO LA PARTITA