La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina
A segno Milinkovic-Savic e Parolo, entrambi nel primo tempo. Contro la Fiorentina non ci sarà il centrocampista Parolo che diffidato, è stato ammonito
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2016 22:44
Dopo un primo tempo devastante della squadra di Simone Inzaghi con i gol di Milinkovic-Savic e di Parolo la Lazio porta a casa i tre punti, vittoria importantissima nella corsa per l'Europa, a nulla è servito il gol di Schick al minuto 89 per la Sampdoria. Lazio che vince abbastanza meritatamente. Giallo pesante per Parolo, che diffidato salterà la prossima gara proprio contro la Fiorentina.