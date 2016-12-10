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La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina

A segno Milinkovic-Savic e Parolo, entrambi nel primo tempo. Contro la Fiorentina non ci sarà il centrocampista Parolo che diffidato, è stato ammonito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2016 22:44
La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina -
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Dopo un primo tempo devastante della squadra di Simone Inzaghi con i gol di Milinkovic-Savic e di Parolo la Lazio porta a casa i tre punti, vittoria importantissima nella corsa per l'Europa, a nulla è servito il gol di Schick al minuto 89 per la Sampdoria. Lazio che vince abbastanza meritatamente. Giallo pesante per Parolo, che diffidato salterà la prossima gara proprio contro la Fiorentina.

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