La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina

A segno Milinkovic-Savic e Parolo, entrambi nel primo tempo. Contro la Fiorentina non ci sarà il centrocampista Parolo che diffidato, è stato ammonito

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2016 22:44

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