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Notizie Parolo Fiorentina

Parolo: "Tare ha strappato Milinkovic-Savic alla Fiorentina e poi è diventato il suo figlioccio"

21 maggio 2025 11:56

Parolo: "La Fiorentina ha vinto con il Cagliari solo grazie a De Gea che para"

11 dicembre 2024 13:44

Parolo: "Prenderanno le misure sulla Fiorentina. Alla fine Milan e Juventus prenderanno il largo"

25 novembre 2024 11:39

Parolo sicuro: "Il Verona batterà la Fiorentina perchè i viola sono distratti dalla Conference"

05 maggio 2024 10:37

Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"

27 aprile 2024 23:32

Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"

21 aprile 2024 12:23

Parolo ottimista per la Lazio: "Il modo di giocare della Fiorentina si sposa bene, lasciano spazi"

21 ottobre 2023 23:52

Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: "In Europa però segnavi nella porta giusta". Lui se ne va

01 ottobre 2023 21:31

Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"

21 maggio 2023 11:22

Parolo: "Fiorentina ama giocare a calcio e lotta per qualcosa in campionato. Sarà partita vera"

07 maggio 2023 17:28

Parolo: "Torreira fondamentale per Italiano, Montolivo mi ha detto che giocare a Firenze non è facile"

26 gennaio 2023 13:33

Parolo: "Le squadre hanno studiato la Fiorentina di Italiano: sanno come ferirla. Nico assenza pesante"

03 ottobre 2022 18:45

Parolo sicuro: "La Fiorentina è la squadra di serie A che si è indebolita di più nel mercato di gennaio"

06 febbraio 2022 23:57

Mourinho, frecciata a Parolo: "Complimenti per la vittoria". La risposta: "Non sono di parte"

26 settembre 2021 20:42

Parolo esalta la Fiorentina: "Sarà la sopresa del campionato. Italiano ha sempre centrato l'obiettivo"

17 settembre 2021 10:43

Torino Lazio 1-2, Parolo fa volare i biancocelesti. Granata restano a pari punti con la Fiorentina

30 giugno 2020 21:49

Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà"

26 dicembre 2017 22:51

Cruciani: "Il rigore? Massa ha usato due pesi e due misure, quel fallo su Parolo..."

28 novembre 2017 13:19

Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."

27 novembre 2017 11:13

Parolo: "Pezzella si è buttato, non poteva controllare. Fallo su di me, VAR esagerato"

26 novembre 2017 21:36

Parolo al 45': "Non molliamo, vogliamo vincerla. La viola con le grandi..."

13 maggio 2017 18:51

La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina

10 dicembre 2016 22:44

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