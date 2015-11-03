Notizie Parolo Fiorentina

Parolo: "Tare ha strappato Milinkovic-Savic alla Fiorentina e poi è diventato il suo figlioccio"
21 maggio 2025 11:56
Parolo: "La Fiorentina ha vinto con il Cagliari solo grazie a De Gea che para"
11 dicembre 2024 13:44
Parolo: "Prenderanno le misure sulla Fiorentina. Alla fine Milan e Juventus prenderanno il largo"
25 novembre 2024 11:39
Parolo sicuro: "Il Verona batterà la Fiorentina perchè i viola sono distratti dalla Conference"
05 maggio 2024 10:37
Montolivo, Behrami e Parolo senza dubbi: "Se il Sassuolo perde contro la Fiorentina va in serie B"
27 aprile 2024 23:32
Montolivo e Behrami: "Nessuno in Conference spende come la Fiorentina, deve vincere la coppa"
21 aprile 2024 12:23
Parolo ottimista per la Lazio: "Il modo di giocare della Fiorentina si sposa bene, lasciano spazi"
21 ottobre 2023 23:52
Giorgia Rossi ironizza con Gatti diretta: "In Europa però segnavi nella porta giusta". Lui se ne va
01 ottobre 2023 21:31
Behrami e Montolivo: "Fiorentina ha affrontato squadre facili" Parolo non ci sta: "Italiano meglio di Sarri"
21 maggio 2023 11:22
Parolo: "Fiorentina ama giocare a calcio e lotta per qualcosa in campionato. Sarà partita vera"
07 maggio 2023 17:28
Parolo: "Torreira fondamentale per Italiano, Montolivo mi ha detto che giocare a Firenze non è facile"
26 gennaio 2023 13:33
Parolo: "Le squadre hanno studiato la Fiorentina di Italiano: sanno come ferirla. Nico assenza pesante"
03 ottobre 2022 18:45
Parolo sicuro: "La Fiorentina è la squadra di serie A che si è indebolita di più nel mercato di gennaio"
06 febbraio 2022 23:57
Mourinho, frecciata a Parolo: "Complimenti per la vittoria". La risposta: "Non sono di parte"
26 settembre 2021 20:42
Parolo esalta la Fiorentina: "Sarà la sopresa del campionato. Italiano ha sempre centrato l'obiettivo"
17 settembre 2021 10:43
Torino Lazio 1-2, Parolo fa volare i biancocelesti. Granata restano a pari punti con la Fiorentina
30 giugno 2020 21:49
Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà"
26 dicembre 2017 22:51
Cruciani: "Il rigore? Massa ha usato due pesi e due misure, quel fallo su Parolo..."
28 novembre 2017 13:19
Orsi: "Il VAR deve assegnare ogni rigore, su Parolo contatto netto. Troppa attesa per le decisioni arbitrali..."
27 novembre 2017 11:13
Parolo: "Pezzella si è buttato, non poteva controllare. Fallo su di me, VAR esagerato"
26 novembre 2017 21:36
Parolo al 45': "Non molliamo, vogliamo vincerla. La viola con le grandi..."
13 maggio 2017 18:51
La Lazio vince a Genova contro la Samp 1-2. Parolo salta la Fiorentina
10 dicembre 2016 22:44
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