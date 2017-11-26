Parolo: "Pezzella si è buttato, non poteva controllare. Fallo su di me, VAR esagerato"

Ai microfoni di Premium Sport al termine di Lazio-Fiorentina 1-1 parla anche Marco Parolo: “Io penso che sia stato un po’ esagerato l’intervento del VAR e il giudizio sul rigore, Pezzella si butta e n...

A cura di Redazione Labaroviola 26 novembre 2017 21:36

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