Parolo esalta la Fiorentina: “Sarà la sopresa del campionato. Italiano ha sempre centrato l’obiettivo”

“Mi ha stupito il Milan – ha detto l’ex calciatore Marco Parolo a Tuttosport – con la Lazio ha dato una sensazione di grande completezza e ha dimostrato di non aver più la Ibra-Dipendenza. Questo è un problema in più per gli altri: ora Ibra è la ciliegina in una grande squadra. La sorpresa invece penso possa essere la Fiorentina perchè Italiano è un grande allenatore che dovunque è andato ha sempre centrato l’obiettivo”.

