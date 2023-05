Parolo: “Fiorentina ama giocare a calcio e lotta per qualcosa in campionato. Sarà partita vera”

Marco Parolo a Dazn ha presentato la partita che inizierà tra pochi minuti tra Napoli e Fiorentina. Queste le sue parole:

“Che partita ci aspettiamo? La Fiorentina si è ripresa nel girone di ritorno ed ama a giocare a calcio come fa il Napoli: i Viola giocano ancora per qualcosa in questo campionato e quindi sarà per partita vera. Il Napoli dopo la vittoria dello scudetto è sicuramente più leggero.”

GLI UNDICI SCELTI DA MISTER ITALIANO CONTRO IL NAPOLI