Parolo: "Prenderanno le misure sulla Fiorentina. Alla fine Milan e Juventus prenderanno il largo"

La Lazio vince ancora e non smette di sognare. Al termine della vittoria raggiunta dai biancocelesti contro il Bologna, l'ex centrocampista "Si è messa in una bella posizione, divertente. Si prepara a...

La Lazio vince ancora e non smette di sognare. Al termine della vittoria raggiunta dai biancocelesti contro il Bologna, l'ex centrocampista "Si è messa in una bella posizione, divertente. Si prepara ad arrivare ad un dicembre dove ci sono tanti scontri diretti con la leggerezza di una squadra alla quale non viene chiesto di vincere lo Scudetto. E' una squadra bella da vedere".

Alla lunga però secondo Parolo altre squadre potrebbero venir fuori: "Fiorentina e Lazio stanno facendo un calcio diverso, poi le avversarie prenderanno le misure e lì sarà decisiva la capacità di modificare in corsa da parte degli allenatori. Ma penso che alla fine Milan e Juventus prenderanno il largo". Lo scrive Tuttomercatoweb

ACERBI INFORTUNIO

https://www.labaroviola.com/brutta-notizia-per-linter-acerbi-salta-la-fiorentina-per-unelongazione-al-bicipite-femorale/278168/