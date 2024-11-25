Brutta notizia per l'Inter: Acerbi salta la Fiorentina per un'elongazione al bicipite femorale

Elongazione al bicipite femorale della coscia destra". È questa la diagnosi per Francesco Acerbi, uscito dopo appena 15' della sfida di sabato scorso a Verona contro la squadra di Zanetti. Un responso...

Elongazione al bicipite femorale della coscia destra". È questa la diagnosi per Francesco Acerbi, uscito dopo appena 15' della sfida di sabato scorso a Verona contro la squadra di Zanetti. Un responso, quello venuto fuori dagli esami clinici e strumentali effettuati dal difensore nerazzurro questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Nella nota che l'Inter pochi minuti fa ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, non viene specificato quanto Acerbi dovrà restare ai box. Scontata la sua assenza domani sera contro il Lipsia in Champions League, come domenica prossima nella sfida di campionato alla Fiorentina.

POLVEROSI: "UNA VITTORIA DI DISTANZA DAL RECORD"

https://www.labaroviola.com/polverosi-manca-solo-una-vittoria-per-eguagliare-il-record-della-fiorentina-59-60-il-sogno-puo-continuare/278158/