Parolo al 45': "Non molliamo, vogliamo vincerla. La viola con le grandi..."

Marco Parolo parla al 45' della gara tra Fiorentina e Lazio, a Mediaset: "Non molliamo, vogliamo vincerla. Stiamo facendo il nostro gioco, con alcune occasioni. La Fiorentina in casa sa fare risultato...

A cura di Redazione Labaroviola 13 maggio 2017 18:51

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