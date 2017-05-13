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Parolo al 45': "Non molliamo, vogliamo vincerla. La viola con le grandi..."

Marco Parolo parla al 45' della gara tra Fiorentina e Lazio, a Mediaset: "Non molliamo, vogliamo vincerla. Stiamo facendo il nostro gioco, con alcune occasioni. La Fiorentina in casa sa fare risultato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 18:51
Parolo al 45': "Non molliamo, vogliamo vincerla. La viola con le grandi..." -
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Marco Parolo parla al 45' della gara tra Fiorentina e Lazio, a Mediaset: "Non molliamo, vogliamo vincerla. Stiamo facendo il nostro gioco, con alcune occasioni. La Fiorentina in casa sa fare risultato anche con le grandi. Complimenti a chi sta giocando, ma lottiamo fino all'ultimo centimetro".

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