Nuovo allenatore Fiorentina Primavera? Nazione rivela: “Duello Parolo-Diamanti. Scelta condivisa con Paratici”

L'obiettivo del club è chiudere la partita entro il 20 giugno

Eppur si muove. Dopo l'addio di Daniele Galloppa, destinato a firmare col Modena, la Fiorentina ha avviato la caccia al nuovo allenatore della Primavera. Una scelta che sarà condivisa tra il responsabile del vivaio Valentino Angeloni e il ds Fabio Paratici, chiamato ad avere un peso decisivo nell'individuazione del profilo giusto. L'obiettivo del club è chiudere la partita entro il 20 giugno, così da programmare senza ritardi la prossima stagione. La linea scelta dal Viola Park è chiara: stavolta si guarderà all'esterno e non ci sarà alcuna soluzione interna. Anche per questo si è ormai raffreddata la candidatura di Marco Capparella, reduce dalla vittoria del Torneo di Viareggio con l'Under-18 e da una stagione positiva ma conclusa senza la qualificazione alle finali scudetto.

Intanto vige il riserbo sul nome individuato dalla società: secondo le indicazioni che filtrano, non dovrebbe trattarsi di un tecnico già legato a Paratici (scenario che nelle scorse settimane aveva portato a ipotizzare Lamberto Zauli) visto che il club sarebbe orientato a puntare su un ex calciatore di Serie A, ritiratosi da pochi anni e con un passato da centrocampista. Tra i profili oggetto di analisi figurano (tra gli altri) Marco Parolo, reduce dall'esperienza nell'Under-16 del Milan, Alessandro Diamanti, che fino allo scorso novembre ha allenato l'Under-23 del Melbourne City in Australia, e il fiorentino Daniele Buzzegoli, fresco di promozione in Primavera 1 alla guida del Como Under-20. Nomi diversi tra loro ma accomunati dall'identikit tracciato dal club: esperienza recente, idee nuove e soprattutto la capacità di accompagnare la crescita dei giovani talenti viola. Lo scrive La Nazione.