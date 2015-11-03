Notizie Diamanti Fiorentina

Diamanti stila la sua top 11: "Pioli è senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto"
15 ottobre 2025 14:43
Diamanti elogia Pioli: "Mi ha capito più di tutti, mi sono divertito con lui. Davanti mi lasciava libero"
28 settembre 2025 11:47
Diamanti: "La Fiorentina è forte e ha un grande staff: uscirà dalla crisi. Il derby sarà spettacolare"
25 settembre 2025 19:00
Anche Diamanti estasiato dal Viola Park: "Fotonico, enorme, esagerato. Complimenti, niente da dire"
22 febbraio 2024 15:30
Diamanti: "Cara Fiorentina, pigliamo sto centravanti forte. Andrò a scroccare un pranzo al Viola Park"
10 febbraio 2024 17:34
Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"
10 febbraio 2024 13:38
Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"
10 febbraio 2024 13:13
Diamanti:"Se Gudmundsson va a Firenze, mi sviene il Gila, è poco fattibile"
31 gennaio 2024 12:18
Diamanti dà speranze alla Fiorentina: "L'Inter torna stanca dall'Arabia, a Firenze è difficile giocare"
25 gennaio 2024 13:45
Diamanti non dimentica: "Montella non azzeccò un giocatore e perdemmo 0-3 contro la Juventus"
02 marzo 2022 13:15
Diamanti: "Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno"
23 settembre 2021 11:38
Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"
09 luglio 2021 17:02
Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"
25 febbraio 2021 21:00
Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"
01 settembre 2020 16:35
Diamanti: "Consiglio Chiesa di non lasciare Firenze. Commisso merita fiducia, ha portato entusiasmo.."
14 maggio 2020 13:14
Diamanti: "Fiorentina? Mi voleva la Juventus ma poi andai a giocare a Firenze"
02 maggio 2020 23:46
Diamanti: "Commisso voleva portarmi ai New York Cosmos ma l'incontro saltò. Parlai con Barone ma..."
12 settembre 2019 12:14
Gilardino: "A Firenze il mio amore calcistico. Quel mio gol con la Juve al 90'.."
08 maggio 2019 19:24
Livorno-Benevento 2-0, Diamanti segna e dedica il goal ad Astori…
05 marzo 2019 20:50
Diamanti: "Chiesa? È giovane, ora deve pensare solo a giocare ed a divertirsi"
16 giugno 2018 12:28
Diamanti segna con il Perugia e scoppia a piangere. Gol dedicato ad Astori...
10 marzo 2018 19:24
Diamanti: "Pioli, metti Chiesa centravanti. Tifosi abituati a grandi punte, Simeone ancora giovane..."
15 febbraio 2018 15:34
Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...
08 gennaio 2018 18:11
Diamanti: "Chiesa è molto simile a me. Lo Faso deve imparare ad ascoltare. Quando ero a Firenze..."
29 settembre 2017 19:46
Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"
30 aprile 2017 17:01
Viola di vergogna: 2-0 rovinoso contro il Palermo, segna Diamanti
30 aprile 2017 16:51
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