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Notizie Diamanti Fiorentina

Diamanti stila la sua top 11: "Pioli è senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto"

15 ottobre 2025 14:43

Diamanti elogia Pioli: "Mi ha capito più di tutti, mi sono divertito con lui. Davanti mi lasciava libero"

28 settembre 2025 11:47

Diamanti: "La Fiorentina è forte e ha un grande staff: uscirà dalla crisi. Il derby sarà spettacolare"

25 settembre 2025 19:00

Anche Diamanti estasiato dal Viola Park: "Fotonico, enorme, esagerato. Complimenti, niente da dire"

22 febbraio 2024 15:30

Diamanti: "Cara Fiorentina, pigliamo sto centravanti forte. Andrò a scroccare un pranzo al Viola Park"

10 febbraio 2024 17:34

Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"

10 febbraio 2024 13:38

Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"

10 febbraio 2024 13:13

Diamanti:"Se Gudmundsson va a Firenze, mi sviene il Gila, è poco fattibile"

31 gennaio 2024 12:18

Diamanti dà speranze alla Fiorentina: "L'Inter torna stanca dall'Arabia, a Firenze è difficile giocare"

25 gennaio 2024 13:45

Diamanti non dimentica: "Montella non azzeccò un giocatore e perdemmo 0-3 contro la Juventus"

02 marzo 2022 13:15

Diamanti: "Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno"

23 settembre 2021 11:38

Diamanti: "L'Italia ha già vinto. La gente festeggia di nuovo nelle piazze"

09 luglio 2021 17:02

Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"

25 febbraio 2021 21:00

Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"

01 settembre 2020 16:35

Diamanti: "Consiglio Chiesa di non lasciare Firenze. Commisso merita fiducia, ha portato entusiasmo.."

14 maggio 2020 13:14

Diamanti: "Fiorentina? Mi voleva la Juventus ma poi andai a giocare a Firenze"

02 maggio 2020 23:46

Diamanti: "Commisso voleva portarmi ai New York Cosmos ma l'incontro saltò. Parlai con Barone ma..."

12 settembre 2019 12:14

Gilardino: "A Firenze il mio amore calcistico. Quel mio gol con la Juve al 90'.."

08 maggio 2019 19:24

Livorno-Benevento 2-0, Diamanti segna e dedica il goal ad Astori…

05 marzo 2019 20:50

Diamanti: "Chiesa? È giovane, ora deve pensare solo a giocare ed a divertirsi"

16 giugno 2018 12:28

Diamanti segna con il Perugia e scoppia a piangere. Gol dedicato ad Astori...

10 marzo 2018 19:24

Diamanti: "Pioli, metti Chiesa centravanti. Tifosi abituati a grandi punte, Simeone ancora giovane..."

15 febbraio 2018 15:34

Diamanti può tornare al Livorno, offerto contratto e futuro da dirigente all'ex Viola...

08 gennaio 2018 18:11

Diamanti: "Chiesa è molto simile a me. Lo Faso deve imparare ad ascoltare. Quando ero a Firenze..."

29 settembre 2017 19:46

Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"

30 aprile 2017 17:01

Viola di vergogna: 2-0 rovinoso contro il Palermo, segna Diamanti

30 aprile 2017 16:51

Diamanti: "Ho giocato due campionati nella Fiorentina ma non mi sento assolutamente un ex viola"

27 aprile 2017 12:24

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