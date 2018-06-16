Diamanti: "Chiesa? È giovane, ora deve pensare solo a giocare ed a divertirsi"

Alessandro Diamanti, ex viola attualmente in forza al Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Un consiglio a Chiesa? Determinate cose le può sapere solo lui, se vuole f...

Alessandro Diamanti, ex viola attualmente in forza al Perugia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Un consiglio a Chiesa? Determinate cose le può sapere solo lui, se vuole fare il profeta in patria o giocare la Champions. È giovane, ora deve pensare a giocare e divertirsi".