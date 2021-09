Diamanti: “Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno”

Alessandro Diamanti, ex attaccante della Fiorentina, attualmente calciatore del Western United FC della prima serie australiana, è molto attivo sui social. Ieri, in occasione del compleanno di Ronaldo “il Fenomeno”, sul suo profilo Instagram ha fatto un augurio speciale al campione, indicandolo come il più forte di sempre. Stamattina Diamanti ha voluto precisare, sempre sui social, la decisa posizione presa ieri. Le sue parole:

“Ieri ho indicato Ronaldo “il Fenomeno” come il più forte di tutti. Sì, lo penso davvero, ma semplicemente perchè per me “Roby” Baggio è fuori competione. Lui è sopra tutti per distacco”

