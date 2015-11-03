Labaro Viola

Notizie Baggio Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"

15 aprile 2026 14:35

Svelato il dossier Baggio: "Volevamo creare 100 centri federali dove lavorare sulla tecnica e sull'etica"

07 aprile 2026 12:17

Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"

02 aprile 2026 18:45

Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"

01 marzo 2026 13:19

Baggio: "Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. La Nazionale soffre"

30 dicembre 2025 21:04

Mareggini rivela: "Se l'avesse tirato Baggio quel rigore non lo avrei mai parato. La prova? Nel 2008"

21 novembre 2025 11:19

Baggio: "La verità è che non volevo andarmene dalla Fiorentina, mi sentivo in debito con Firenze"

05 giugno 2025 15:45

Di Chiara: “Gol di Baggio al San Paolo? Sapevo che sarebbe andato in porta. Era un leader tecnico” 

04 gennaio 2025 10:08

Guardiola: "Non c'è citta che non ama Baggio, da Milano a Firenze, tutti. Con lui allenerei in Italia"

13 ottobre 2024 21:55

Tacconi: "Una volta Totó tirò un pugno a Baggio nello spogliatoio, che tempi"

19 settembre 2024 16:00

Frey: "Baggio mi ha salvato dopo l'infortunio, presenterò il mio libro al Viola Park con 6 ex compagni viola"

31 luglio 2024 19:05

Baggio: "Solo una ferita e tanta paura, io e la mia famiglia vi ringraziamo per l'affetto ricevuto"

21 giugno 2024 12:39

Brutta disavventura per Baggio e la sua famiglia, rapinati nella loro villa durante Spagna-Italia

21 giugno 2024 10:19

Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"

03 giugno 2024 16:56

Baggio: "Un onore e un piacere essere a Firenze per questo riconoscimento al mio maestro"

13 aprile 2024 21:09

Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”

23 novembre 2023 08:55

Cecchi Gori: “Cessione Baggio? Non ho potuto fare nulla. Mi manca lo scudetto del 1999. Bravo ad acquistare Bati”

05 novembre 2023 09:34

Baggio, la confessione: "Sono stato costretto a lasciare la Fiorentina, non volevo andare alla Juventus"

13 ottobre 2023 22:17

La rivelazione: "Roberto Baggio mi ha detto che la Fiorentina sta facendo un calcio bellissimo"

13 ottobre 2023 22:01

Baggio applaude: "La Fiorentina si muove benissimo, Italiano sta facendo un grande lavoro"

13 ottobre 2023 09:59

Guardiola: "Baggio? Conosciuto dopo 7 operazioni, non camminava. Chissà quanto era forte alla Fiorentina"

09 ottobre 2023 16:40

Ferrara la spara grossa: "Gol di Samardzic come quello di Baggio in Napoli-Fiorentina"

28 settembre 2023 00:05

Baggio racconta: "Alla Fiorentina ho rifiutato di ricevere lo stipendio perché ero infortunato. Assegni non ritirati"

19 agosto 2023 10:45

Borja Valero posa con la maglia di Roberto Baggio: "Indossarla è un'emozione unica"

21 giugno 2023 16:15

Baggio rivela: "A Firenze pensavo di smettere dopo l'operazione a 18 anni. Poi la mattina ci ripensavo"

17 giugno 2023 16:57

Baggio contro Trapattoni: "Esclusione al Mondiale2002 è stato un tradimento. Una cosa vergognosa"

15 giugno 2023 15:20

La Fiorentina e la maledizione delle semifinali europee. Ultima finale con Baggio contro la Juventus

22 aprile 2023 11:07

Dunga: “Baggio? Un brasiliano mascherato da italiano. Rifiutai di fare la spia, venni messo fuori rosa"

28 marzo 2023 09:58

Baggio ridimensiona Sacchi: "Zola è dovuto andare in Inghilterra, il calcio lo fanno i calciatori"

23 novembre 2022 21:39

I migliori calciatori italiani di tutti i tempi

21 ottobre 2022 13:57

Pasquale Bruno rivela: "A Firenze sono più anti juventini del Torino. Stavo per uccidere Baggio"

19 ottobre 2022 00:12

Torreira come Baggio, quando la volontà del calciatore e dei tifosi della Fiorentina non contano niente

28 maggio 2022 17:24

Una figurina sbagliata che vale quasi 6 milioni di euro. C'è anche quella di Baggio con la Fiorentina

30 aprile 2022 10:52

Lino Guanciale e il suo tifo per la Fiorentina da lontano: "Per colpa di mio padre e di Baggio"

07 marzo 2022 14:44

Da Torino: "Vlahovic non è come Baggio, non prenderà sciarpe e non si rifiuterà di battere il rigore"

28 febbraio 2022 12:57

Juventus una partita come le altre? Chiedetelo a Baggio, che non volle tirare il rigore e prese sciarpa

26 febbraio 2022 11:56

Baggio si confessa e ammette: "Il calcio di adesso mi annoia, io lo vivevo in un altro modo"

19 febbraio 2022 20:16

Vieri racconta: "Mi davano 10 mila lire e li usavo per andare a Firenze a vedere la Fiorentina"

14 febbraio 2022 18:42

Ciondolo della Fiorentina, musicassette. Baggio e la Mercedes con cui girava Firenze negli anni 80

03 febbraio 2022 22:52

Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"

17 dicembre 2021 20:13

Diamanti: "Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno"

23 settembre 2021 11:38

Baggio: "Volevo restare alla Fiorentina, costretto ad andare alla Juventus. Innamorato dei viola"

09 settembre 2021 18:36

Baggio e il retroscena svelato, alla Fiorentina ha rinunciato a stipendio perchè infortunato

28 maggio 2021 18:43

"Il Divin Codin" ignora la storia d'amore tra Baggio e la Fiorentina e il passaggio alla Juventus

27 maggio 2021 20:42

Manager di Baggio: "Mi ha insegnato il rispetto dei tifosi, quando era a Firenze non voleva scappare da loro"

22 maggio 2021 11:30

Baggio: "Obbligato a lasciare Firenze, Milano e Torino? Non avevo capito un ca**o"

22 maggio 2021 09:53

Baggio: "Alla Fiorentina per 2 anni mai giocato, tifosi mi hanno aspettato. Sempre grato a Firenze"

20 maggio 2021 14:37

N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"

07 maggio 2021 18:23

Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."

07 maggio 2021 11:01

Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"

21 aprile 2021 12:33

De Agostini non ci sta: "Ricordato per il rigore sbagliato contro la Fiorentina e non per la mia carriera"

06 aprile 2021 20:23

Fuser: "Fiorentina-Juventus mai dimenticata. Il rigore non tirato da Baggio? Pensavo lo tirasse lui"

06 aprile 2021 14:39

Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"

28 marzo 2021 18:11

Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"

01 dicembre 2020 14:46

Quando Maradona incoronò Baggio: "Può diventare il numero uno, ha tutte le qualità"

27 novembre 2020 09:11

Dalla mano di Dio a nelle mani di Dio, quando Maradona mi fece innamorare di Baggio e della Fiorentina

26 novembre 2020 11:09

D. Niccolini: "Ricordo quando Baggio veniva a casa mia. Domenica per me è una gara molto speciale"

14 ottobre 2020 10:15

Corvino un modello che ha fallito. Per fare calcio servono figure come Baggio e Prandelli

13 ottobre 2020 18:54

Guanciale: "Commisso ha ragione, il VAR va usato meglio. Ora serve fare punti. Ribery..."

29 giugno 2020 19:53

Esclusiva tifo, alla scoperta del VC CERBAIA 888: 12 anni d'amore viola da Baggio a Pepito Rossi

30 maggio 2020 15:38

Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."

17 maggio 2020 15:33

Esclusiva Carobbi: "Sarei restato alla Fiorentina a vita. Chiesa e Venuti i giovani più forti che ho allenato"

05 maggio 2020 13:53

Trent'anni fa la finale di Coppa Uefa. Il sogno della Fiorentina spezzato dall'arbitro Aladren. Il racconto

02 maggio 2020 13:56

Caliendo: "Il trasferimento di Baggio alla Juventus è stato il mio capolavoro. Roberto era contrario a lasciare Firenze"

30 aprile 2020 18:59

La figlia di Baggio: "La maglia a cui è più legato è quella della Fiorentina. Con Firenze legame speciale"

26 aprile 2020 21:56

Montezemolo rivela: "Quando Baggio firmò per la Juventus non aveva entusiasmo, Caliendo gli aveva fatto già uno shampoo"

22 febbraio 2020 19:05

Marani: "Sulla pelle di Baggio ci sono stati grandi interessi politici, con lui è iniziata l'era dei maxi capitali"

21 febbraio 2020 15:40

"1990, Il Caso Baggio" il docufilm realizzato da Marani. In onda venerdì su Sky Sport

19 febbraio 2020 12:47

Pellicanò: "Iachini? Un muro davanti alla difesa. Baggio-Borgonovo, che coppia d'attacco!"

18 febbraio 2020 16:42

RIBERY VS BALOTELLI, IL MAESTRO INCONTRA L'ALLIEVO. BRESCIA-FIORENTINA E' ANCHE LA PARTITA DI TONALI E... BAGGIO. LE LACRIME DI ROBY FIRMANO LA PACE DEFINITIVA CON FIRENZE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

14 ottobre 2019 01:36

Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..."

13 ottobre 2019 17:50

Baggio: "Juve? Volevo rimanere alla Fiorentina. Mi sono sentito colpevole della guerriglia che ci fu"

12 ottobre 2019 20:49

Netflix farà un film su Roberto Baggio, si chiamerà "Il divin codino". Ripercorrerà anche la storia a Firenze

09 ottobre 2019 00:40

Gazzoni: "Oggi Roberto Baggio costerebbe due volte Chiesa. Presi un pallone d'oro per due milioni e mezzo..."

03 ottobre 2019 12:29

Vieri: "Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina e dopo otto anni..."

07 settembre 2019 15:21

Commisso ha riscritto le regole della Fiorentina, Chiesa resta e non sarà come Baggio e Bernardeschi

27 luglio 2019 13:36

"Noi siamo i nobili di Firenze, avete insultato la nostra famiglia" sfogo di un Pontello nell'albergo di Commisso

18 giugno 2019 10:59

Chiesa: "Che gol hai fatto?" Muriel gol come Edmundo e Baggio. Ci pensa lo stadio...

21 gennaio 2019 11:58

(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...

15 dicembre 2018 11:22

FEDERICO CHIESA COME ROBERTO BAGGIO: DUE PANDA IN MAGLIA VIOLA DA PROTEGGERE. L'OPINIONE DI STEFANO BORGI...

28 ottobre 2018 14:56

"Il trasferimento di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus era gia chiuso prima che lui lo sapesse"

12 ottobre 2018 15:55

(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola...

10 ottobre 2018 18:21

VIDEO, Borgonovo sotto la Fiesole per l'ultimo coro, trentamila fiorentini emozionati

08 ottobre 2018 19:33

Dieci anni fa la notte a Firenze che commosse il mondo, Baggio e Borgonovo sotto la Fiesole. Magia unica...

08 ottobre 2018 17:52

(VIDEO): "Ah...Da quando Baggio non gioca più..." Fiorentina-Atalanta porta mille aneddoti...

28 settembre 2018 17:57

Chiesa e Simeone più giovani della coppia Baggio-Borgonovo. Che siano anche più prolifici?

15 agosto 2018 10:57

QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

30 giugno 2018 00:29

Il Corriere Dello Sport: Chiesa è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni

07 giugno 2018 09:58

Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?

22 maggio 2018 09:26

Caliendo: " "E' una tragedia." Disse Baggio quando seppe di andare alla Juve"

08 maggio 2018 09:54

Roberto Baggio pronto a querelare..un animalista. Ecco il motivo della denuncia..

20 febbraio 2018 16:35

Fuser: "Fiorentina-Juventus come un derby. Berna come Baggio? Non hanno lo stesso peso"

09 febbraio 2018 12:18

Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"

15 dicembre 2017 13:02

Chantal Borgonovo racconta alla Gazzetta dello Sport la bellezza dell'assistenza a suo marito Stefano Borgonovo

27 ottobre 2017 11:24

Baggio: "A Firenze ho lasciato un pezzo di cuore. Naturale raccogliere quella sciarpa. Tifosi viola perfetti"

29 settembre 2017 14:10

Non provate a paragonare Baggio e Bernardeschi. Con lui il problema è solo stato come spendere i soldi della sua cessione

19 settembre 2017 10:16

Baggio scrive a Borgonovo: ''Un attaccante vero, adesso hai trovato la tua porta nel cielo"

15 settembre 2017 14:32

Baggio: "Borja Valero come me, io saro sempre grato a Firenze. Quando ero infortunato..."

24 luglio 2017 09:20

Martelli: "Batistuta si allenava fino a notte fonda. Molto legato a Antognoni e Borgonovo, e quel rigore di Baggio..."

06 maggio 2017 12:21

Baggio: "Faccio fatica ad accettare il rigore sbagliato a Usa '94, però mi ha aiutato a rimanere umile"

21 febbraio 2017 16:00

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