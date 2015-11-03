Notizie Baggio Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"
15 aprile 2026 14:35
Svelato il dossier Baggio: "Volevamo creare 100 centri federali dove lavorare sulla tecnica e sull'etica"
07 aprile 2026 12:17
Trevisani sogna: "Baggio con Malagò in FIGC, Guardiola prossimo commissario tecnico azzurro dopo Gattuso"
02 aprile 2026 18:45
Mattei shock: "Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio"
01 marzo 2026 13:19
Baggio: "Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. La Nazionale soffre"
30 dicembre 2025 21:04
Mareggini rivela: "Se l'avesse tirato Baggio quel rigore non lo avrei mai parato. La prova? Nel 2008"
21 novembre 2025 11:19
Baggio: "La verità è che non volevo andarmene dalla Fiorentina, mi sentivo in debito con Firenze"
05 giugno 2025 15:45
Di Chiara: “Gol di Baggio al San Paolo? Sapevo che sarebbe andato in porta. Era un leader tecnico”
04 gennaio 2025 10:08
Guardiola: "Non c'è citta che non ama Baggio, da Milano a Firenze, tutti. Con lui allenerei in Italia"
13 ottobre 2024 21:55
Tacconi: "Una volta Totó tirò un pugno a Baggio nello spogliatoio, che tempi"
19 settembre 2024 16:00
Frey: "Baggio mi ha salvato dopo l'infortunio, presenterò il mio libro al Viola Park con 6 ex compagni viola"
31 luglio 2024 19:05
Baggio: "Solo una ferita e tanta paura, io e la mia famiglia vi ringraziamo per l'affetto ricevuto"
21 giugno 2024 12:39
Brutta disavventura per Baggio e la sua famiglia, rapinati nella loro villa durante Spagna-Italia
21 giugno 2024 10:19
Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"
03 giugno 2024 16:56
Baggio: "Un onore e un piacere essere a Firenze per questo riconoscimento al mio maestro"
13 aprile 2024 21:09
Antognoni: “Batistuta? Era un po’ orso, irascibile. Socrates ed Effenberg? Prendevano fiumi di birra”
23 novembre 2023 08:55
Cecchi Gori: “Cessione Baggio? Non ho potuto fare nulla. Mi manca lo scudetto del 1999. Bravo ad acquistare Bati”
05 novembre 2023 09:34
Baggio, la confessione: "Sono stato costretto a lasciare la Fiorentina, non volevo andare alla Juventus"
13 ottobre 2023 22:17
La rivelazione: "Roberto Baggio mi ha detto che la Fiorentina sta facendo un calcio bellissimo"
13 ottobre 2023 22:01
Baggio applaude: "La Fiorentina si muove benissimo, Italiano sta facendo un grande lavoro"
13 ottobre 2023 09:59
Guardiola: "Baggio? Conosciuto dopo 7 operazioni, non camminava. Chissà quanto era forte alla Fiorentina"
09 ottobre 2023 16:40
Ferrara la spara grossa: "Gol di Samardzic come quello di Baggio in Napoli-Fiorentina"
28 settembre 2023 00:05
Baggio racconta: "Alla Fiorentina ho rifiutato di ricevere lo stipendio perché ero infortunato. Assegni non ritirati"
19 agosto 2023 10:45
Borja Valero posa con la maglia di Roberto Baggio: "Indossarla è un'emozione unica"
21 giugno 2023 16:15
Baggio rivela: "A Firenze pensavo di smettere dopo l'operazione a 18 anni. Poi la mattina ci ripensavo"
17 giugno 2023 16:57
Baggio contro Trapattoni: "Esclusione al Mondiale2002 è stato un tradimento. Una cosa vergognosa"
15 giugno 2023 15:20
La Fiorentina e la maledizione delle semifinali europee. Ultima finale con Baggio contro la Juventus
22 aprile 2023 11:07
Dunga: “Baggio? Un brasiliano mascherato da italiano. Rifiutai di fare la spia, venni messo fuori rosa"
28 marzo 2023 09:58
Baggio ridimensiona Sacchi: "Zola è dovuto andare in Inghilterra, il calcio lo fanno i calciatori"
23 novembre 2022 21:39
I migliori calciatori italiani di tutti i tempi
21 ottobre 2022 13:57
Pasquale Bruno rivela: "A Firenze sono più anti juventini del Torino. Stavo per uccidere Baggio"
19 ottobre 2022 00:12
Torreira come Baggio, quando la volontà del calciatore e dei tifosi della Fiorentina non contano niente
28 maggio 2022 17:24
Una figurina sbagliata che vale quasi 6 milioni di euro. C'è anche quella di Baggio con la Fiorentina
30 aprile 2022 10:52
Lino Guanciale e il suo tifo per la Fiorentina da lontano: "Per colpa di mio padre e di Baggio"
07 marzo 2022 14:44
Da Torino: "Vlahovic non è come Baggio, non prenderà sciarpe e non si rifiuterà di battere il rigore"
28 febbraio 2022 12:57
Juventus una partita come le altre? Chiedetelo a Baggio, che non volle tirare il rigore e prese sciarpa
26 febbraio 2022 11:56
Baggio si confessa e ammette: "Il calcio di adesso mi annoia, io lo vivevo in un altro modo"
19 febbraio 2022 20:16
Vieri racconta: "Mi davano 10 mila lire e li usavo per andare a Firenze a vedere la Fiorentina"
14 febbraio 2022 18:42
Ciondolo della Fiorentina, musicassette. Baggio e la Mercedes con cui girava Firenze negli anni 80
03 febbraio 2022 22:52
Caliendo ammette: "Baggio non voleva la Juve. Venduto da Pontello a Firenze contava più di lui"
17 dicembre 2021 20:13
Diamanti: "Più grande di tutti? Ronaldo il Fenomeno, Baggio non compete nemmeno"
23 settembre 2021 11:38
Baggio: "Volevo restare alla Fiorentina, costretto ad andare alla Juventus. Innamorato dei viola"
09 settembre 2021 18:36
Baggio e il retroscena svelato, alla Fiorentina ha rinunciato a stipendio perchè infortunato
28 maggio 2021 18:43
"Il Divin Codin" ignora la storia d'amore tra Baggio e la Fiorentina e il passaggio alla Juventus
27 maggio 2021 20:42
Manager di Baggio: "Mi ha insegnato il rispetto dei tifosi, quando era a Firenze non voleva scappare da loro"
22 maggio 2021 11:30
Baggio: "Obbligato a lasciare Firenze, Milano e Torino? Non avevo capito un ca**o"
22 maggio 2021 09:53
Baggio: "Alla Fiorentina per 2 anni mai giocato, tifosi mi hanno aspettato. Sempre grato a Firenze"
20 maggio 2021 14:37
N. Pontello risponde a Baggio: "Solito vittimismo che sfocia in rancore. È il noto filo conduttore Baggio contro tutti"
07 maggio 2021 18:23
Baggio rivela: "Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello, se non avessi accettato..."
07 maggio 2021 11:01
Pontello: "La Superlega andava contro i tifosi. L'avvocato Agnelli, non avrebbe fatto certe cose"
21 aprile 2021 12:33
De Agostini non ci sta: "Ricordato per il rigore sbagliato contro la Fiorentina e non per la mia carriera"
06 aprile 2021 20:23
Fuser: "Fiorentina-Juventus mai dimenticata. Il rigore non tirato da Baggio? Pensavo lo tirasse lui"
06 aprile 2021 14:39
Gonzalo Rodriguez: "Sempre grato ai tifosi della Fiorentina. Il mio addio accolto con gentilezza"
28 marzo 2021 18:11
Caliendo: "Ho obbligato Baggio a lasciare la Fiorentina. Avrebbe fatto la fine di Antognoni"
01 dicembre 2020 14:46
Quando Maradona incoronò Baggio: "Può diventare il numero uno, ha tutte le qualità"
27 novembre 2020 09:11
Dalla mano di Dio a nelle mani di Dio, quando Maradona mi fece innamorare di Baggio e della Fiorentina
26 novembre 2020 11:09
D. Niccolini: "Ricordo quando Baggio veniva a casa mia. Domenica per me è una gara molto speciale"
14 ottobre 2020 10:15
Corvino un modello che ha fallito. Per fare calcio servono figure come Baggio e Prandelli
13 ottobre 2020 18:54
Guanciale: "Commisso ha ragione, il VAR va usato meglio. Ora serve fare punti. Ribery..."
29 giugno 2020 19:53
Esclusiva tifo, alla scoperta del VC CERBAIA 888: 12 anni d'amore viola da Baggio a Pepito Rossi
30 maggio 2020 15:38
Esclusiva Nappi: "Chiesa il nuovo-Nappi. Pontello e Giorgi uomini d'altri tempi. Quella volta che accompagnai un tifoso.."
17 maggio 2020 15:33
Esclusiva Carobbi: "Sarei restato alla Fiorentina a vita. Chiesa e Venuti i giovani più forti che ho allenato"
05 maggio 2020 13:53
Trent'anni fa la finale di Coppa Uefa. Il sogno della Fiorentina spezzato dall'arbitro Aladren. Il racconto
02 maggio 2020 13:56
Caliendo: "Il trasferimento di Baggio alla Juventus è stato il mio capolavoro. Roberto era contrario a lasciare Firenze"
30 aprile 2020 18:59
La figlia di Baggio: "La maglia a cui è più legato è quella della Fiorentina. Con Firenze legame speciale"
26 aprile 2020 21:56
Montezemolo rivela: "Quando Baggio firmò per la Juventus non aveva entusiasmo, Caliendo gli aveva fatto già uno shampoo"
22 febbraio 2020 19:05
Marani: "Sulla pelle di Baggio ci sono stati grandi interessi politici, con lui è iniziata l'era dei maxi capitali"
21 febbraio 2020 15:40
"1990, Il Caso Baggio" il docufilm realizzato da Marani. In onda venerdì su Sky Sport
19 febbraio 2020 12:47
Pellicanò: "Iachini? Un muro davanti alla difesa. Baggio-Borgonovo, che coppia d'attacco!"
18 febbraio 2020 16:42
RIBERY VS BALOTELLI, IL MAESTRO INCONTRA L'ALLIEVO. BRESCIA-FIORENTINA E' ANCHE LA PARTITA DI TONALI E... BAGGIO. LE LACRIME DI ROBY FIRMANO LA PACE DEFINITIVA CON FIRENZE. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
14 ottobre 2019 01:36
Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..."
13 ottobre 2019 17:50
Baggio: "Juve? Volevo rimanere alla Fiorentina. Mi sono sentito colpevole della guerriglia che ci fu"
12 ottobre 2019 20:49
Netflix farà un film su Roberto Baggio, si chiamerà "Il divin codino". Ripercorrerà anche la storia a Firenze
09 ottobre 2019 00:40
Gazzoni: "Oggi Roberto Baggio costerebbe due volte Chiesa. Presi un pallone d'oro per due milioni e mezzo..."
03 ottobre 2019 12:29
Vieri: "Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina e dopo otto anni..."
07 settembre 2019 15:21
Commisso ha riscritto le regole della Fiorentina, Chiesa resta e non sarà come Baggio e Bernardeschi
27 luglio 2019 13:36
"Noi siamo i nobili di Firenze, avete insultato la nostra famiglia" sfogo di un Pontello nell'albergo di Commisso
18 giugno 2019 10:59
Chiesa: "Che gol hai fatto?" Muriel gol come Edmundo e Baggio. Ci pensa lo stadio...
21 gennaio 2019 11:58
(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...
15 dicembre 2018 11:22
FEDERICO CHIESA COME ROBERTO BAGGIO: DUE PANDA IN MAGLIA VIOLA DA PROTEGGERE. L'OPINIONE DI STEFANO BORGI...
28 ottobre 2018 14:56
"Il trasferimento di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus era gia chiuso prima che lui lo sapesse"
12 ottobre 2018 15:55
(VIDEO): dal Borgonovo day al compleanno di Rosetta e Milenkovic. L’Ottobre nella storia viola...
10 ottobre 2018 18:21
VIDEO, Borgonovo sotto la Fiesole per l'ultimo coro, trentamila fiorentini emozionati
08 ottobre 2018 19:33
Dieci anni fa la notte a Firenze che commosse il mondo, Baggio e Borgonovo sotto la Fiesole. Magia unica...
08 ottobre 2018 17:52
(VIDEO): "Ah...Da quando Baggio non gioca più..." Fiorentina-Atalanta porta mille aneddoti...
28 settembre 2018 17:57
Chiesa e Simeone più giovani della coppia Baggio-Borgonovo. Che siano anche più prolifici?
15 agosto 2018 10:57
QUANDO UN SETTIMO POSTO VALEVA UNO SCUDETTO, OGGI VALE UNA CONTESTAZIONE... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
30 giugno 2018 00:29
Il Corriere Dello Sport: Chiesa è l'oro di Firenze come Baggio, Batistuta ed Antognoni
07 giugno 2018 09:58
Il declino della 10: Da Rui Costa e Mutu ad Oliveira ed Eysseric. Chi sarà il prossimo?
22 maggio 2018 09:26
Caliendo: " "E' una tragedia." Disse Baggio quando seppe di andare alla Juve"
08 maggio 2018 09:54
Roberto Baggio pronto a querelare..un animalista. Ecco il motivo della denuncia..
20 febbraio 2018 16:35
Fuser: "Fiorentina-Juventus come un derby. Berna come Baggio? Non hanno lo stesso peso"
09 febbraio 2018 12:18
Di Chiara: "Dunga? Ci litigavi almeno un paio di volte, avevo un bel rapporto con Baggio"
15 dicembre 2017 13:02
Chantal Borgonovo racconta alla Gazzetta dello Sport la bellezza dell'assistenza a suo marito Stefano Borgonovo
27 ottobre 2017 11:24
Baggio: "A Firenze ho lasciato un pezzo di cuore. Naturale raccogliere quella sciarpa. Tifosi viola perfetti"
29 settembre 2017 14:10
Non provate a paragonare Baggio e Bernardeschi. Con lui il problema è solo stato come spendere i soldi della sua cessione
19 settembre 2017 10:16
Baggio scrive a Borgonovo: ''Un attaccante vero, adesso hai trovato la tua porta nel cielo"
15 settembre 2017 14:32
Baggio: "Borja Valero come me, io saro sempre grato a Firenze. Quando ero infortunato..."
24 luglio 2017 09:20
Martelli: "Batistuta si allenava fino a notte fonda. Molto legato a Antognoni e Borgonovo, e quel rigore di Baggio..."
06 maggio 2017 12:21
Baggio: "Faccio fatica ad accettare il rigore sbagliato a Usa '94, però mi ha aiutato a rimanere umile"
21 febbraio 2017 16:00
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