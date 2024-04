Baggio: “Un onore e un piacere essere a Firenze per questo riconoscimento al mio maestro”

Una piazza intitolata a Daisaku Ikeda, maestro buddista, scomparso lo scorso novembre a 95 anni, presidente onorario della Soka Gakkai, il più grande movimento buddista laico al mondo e cittadino onorario di Firenze. Alcune centinaia di persone hanno partecipato questa mattina alla cerimonia allo rotonda dove termina via Reginaldo Giuliani, al confine con il comune di Sesto Fiorentino, a breve distanza dalla sede dell’istituto. Tra loro anche Roberto Baggio che si avvicinò al buddismo quando giocava con la Fiorentina: per lui tante foto ma nessuna dichiarazione ufficiale. Sul suo profilo Instagram il fuoriclasse vicentino, per il quale Firenze scese in strada contestandone la cessione alla Juventus, ha comunque voluto lasciare il suo personale ricordo di questa giornata fiorentina:

“È stato un onore e un grande piacere partecipare oggi all’inaugurazione della piazza di Sesto Fiorentino, in onore del mio amato maestro Daisuku Ikeda 🙏🏼 Un infinito ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato affinché Sensei ricevesse questo speciale riconoscimento! Che piacere incontrare il mio adorato amico Maurizio Boldrini, che per primo mi ha fatto l’immenso regalo di avvicinarmi al buddismo della Soka Gakkai oltre che a tutti i nostri compagni di fede“.

