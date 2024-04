Baiano: “Problemi della Fiorentina? Gli esterni fanno 4 gol a campionato. Il possesso palla è abbastanza sterile”

Le parole dell’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento degli uomini di mister Vincenzo Italiano. Ecco le sue dichiarazioni:

“Belotti? Ci si aspettava molto di più ma non mi pare abbia sbagliato gol clamorosi. Si sacrifica molto per la squadra e fa reparto sprecando tante energie che gli tolgono lucidità davanti alla porta, anche se ripeto non ha sbagliato 10 gol davanti alla porta.

Il problema della Fiorentina? E’ una squadra che produce e fa tanto possesso palla ma a volte è abbastanza sterile tirando poco in porta e non si può dare la colpa agli attaccanti. Il problema è che gli esterni ti garantiscono 3 o 4 gol a campionato, gli attaccanti segnano poco ed i centrocampisti altri 2 o 3 gol.

Il pareggio in Repubblica Ceca? Io la partita me l’aspettavo così perchè non è semplice giocare contro una squadra che rinuncia a giocare. Il Plzen ha messo 2 pullman davanti alla porta e cercavano di sbloccarla dai calci piazzati. La Fiorentina non ha creato perchè servono giocatori che ti creano superiorità numerica.”

