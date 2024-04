Dal Viola Park, Ballottaggio Faraoni-Kayode. A sinistra c’è Parisi. Nzola torna titolare con il Genoa?

La Fiorentina è tornata in campo stamattina alle 11 al Viola Park per preparare il match di campionato con il Genoa. Attenzione rivolta alle condizioni di Giacomo Bonaventura perchè a Plzen si è scaldato a parte dopo la botta ricevuta contro la Juventus che si è riacutizzata e non gli ha permesso di entrare in campo contro i cechi giovedì scorso. Tutto è rientrato perchè oggi ha lavorato in gruppo ma la rifinitura di domani sarà importante. In ogni caso Bonaventura verrà gestito e con ogni probabilità non sarà titolare lunedì in vista dell’importantissimo impegno in Conference League.

La probabile formazione per la gara di lunedì con il Genoa vede in porta Tearracciano, in difesa ballottaggio aperto tra Faraoni e Kayode, i centrali dovrebbero essere Martinez Quarta e Ranieri, a sinistra spazio a Parisi. A centrocampo possono trovare spazio Maxime Lopez e Duncan che dovrebbero lasciare a riposo Arthur e Mandragora. Davanti può trovare anche spazio Ikonè per far rifiatare Nico Gonzalez, Beltran sarà il trequartista (anche se Barak può essere una soluzione). Invece sull’out di sinistra Kouamè è in vantaggio su tutti e davanti occhio a Nzola che potrebbe tornare dal primo minuto.

