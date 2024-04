Luis Alberto e la Lazio separati in casa. Lotito: “Non va via gratis. Deve trovare club che se lo compri”

Dopo il ds Fabiani è stato il turno del presidente Claudio Lotito per commentare le polemiche in merito all’annuncio a sorpresa di Luis Alberto. Ecco come si è espresso il patron della Lazio a tal proposito: «Probabilmente vuole andare via gratis, e invece no. Ha un contratto di quattro anni, è un tesserato perciò porti lui la squadra che lo vuole». Una presa di posizione che al momento non esclude una battaglia come già successo in passato con altri calciatori, a meno che il ds Fabiani non riesca a fare da intermediatore come in estate.

Il patron biancoceleste ha proseguito sullo spagnolo: «Lui ha preteso un rinnovo l’estate scorsa – rivela Lotito ad Adnkronos – è il secondo giocatore più pagato della Lazio, il contratto viene sottoscritto obtorto collo, lui chiede altro, non si presenta al ritiro, come ricorderete tutti. E ora se ne esce con questa cosa, all’improvviso e senza dir nulla alla società. Se vuole andare via deve trovare la squadra che se lo compri». Infine: «Siamo una società quotata in Borsa e queste sono cose che determinano danni d’immagine ed economici. Lo riporta Il Messaggero.

L’OPINIONE DI ENZO BUCCHIONI