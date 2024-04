Bucchioni: “La Fiorentina centellina le forze rimaste, siamo alla fine di un ciclo. Il Genoa vuole vendicarsi”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dove ha parlato dei limiti emersi nelle ultime prestazioni della Fiorentina e dei prossimi impegni. Le sue parole:

“Alla Fiorentina contro il Viktoria Plzen è mancata la velocità, l’intensità, cose che mancano da qualche tempo a questa squadra, o meglio, non sempre riesce a trovarle. È come se centellinasse le forze fisiche e mentali che sono rimaste dopo quasi 3 anni vissuti ad alta intensità. La Fiorentina ha fatto cose straordinarie in questi anni: ha applicato quel gioco bellissimo, con il possesso palla e tutte quelle cose che appartengono al patrimonio del calcio di Italiano. Ma questo funziona quando questo calcio viene giocato ad alta velocità. Quando manca questo, diventi prevedibile e fai quelle partite come quelle che abbiamo visto giovedì. Mancano una manciata di partite per la fine di questo ciclo, fanno bene a centellinare le forze, perché bisogna usarle nelle partite che contano di più. Tutto parte da una situazione psicologica, dovuta ai molti impegni da affrontare. Il fatto che Nico non riesca a saltare l’uomo, a creare superiorità, è un vero problema. Chi te lo salta l’uomo se non Nico? Però hai pareggiato in trasferta e sei ancora in corsa. Fiorentina-Genoa? Nella partita di andata, la Fiorentina è ripartita con delle motivazioni che partono da quelle due finali perse. Il Genoa non è quello della prima giornata di campionato, la situazione si è ribaltata: il Genoa è cresciuto tantissimo, è più camaleontico, si adatta alle squadre che affronta. Fa un calcio un pochino più pragmatico, magari incentrato sui singoli. Il Genoa in questo momento avrà grandissime motivazioni per questa partita. La motivazione che mi fa paura è che loro vogliono dare alla Fiorentina pan per focaccia”.

Su Belotti: “Lui è stato un grandissimo attaccante quando valeva 100 milioni. Belotti è andato un po’ a spegnersi, fa fatica a fare gol. Però la Fiorentina in questi mesi ha fatto movimento da attaccante, agevolando la manovra offensiva. Non è un giocatore da area affollata, e nella partita come quella di giovedì, dove non hai spazi, non sono le sue partite. Belotti è più un giocatori da spazi. Dobbiamo accontentarci di un Belotti che gioca per la squadra”.

