Ferrara: “Italiano non vede l’ora di cambiare aria, è sempre più rassegnato in panchina”

Alla Nazione Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato della situazione in casa viola e del tecnico Vincenzo Italiano: “Aver visto la Champions e poi la partita della Fiorentina in Repubblica Ceca, fa male davvero. L’allenatore poi dice che non abbiamo preso gol e quindi che va bene così, il bicchiere è mezzo pieno dice. Chiaramente se giochiamo da Fiorentina andiamo in Semifinale e poco ci piove. Dopo Torino abbiamo detto che la Fiorentina pensava alla coppa, ma vedendo giovedì come ha giocato faccio fatica a capire, sembra un paradosso. Italiano azzecca qualche partita poi sbaglia, si capisce che non vede l’ora di andarsene è rassegnato.”