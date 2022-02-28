Da Torino: "Vlahovic non è come Baggio, non prenderà sciarpe e non si rifiuterà di battere il rigore"

Meno due giorni al ritorno di Dusan Vlahovic a Firenze con la maglia della Juventus, e i tifosi bianconeri avvertono...

Il giornalista tifoso della Juventus Antonio Paolino di Radio Bianconera ha parlato del ritorno di Vlahovic a Firenze da avversario, queste le sue parole:

"L'esame è dietro l'angolo. I tifosi viola lo hanno coccolato per convincerlo a restare. Vlahovic ha regalato gol e speranze. Il patron Commisso tante parole vuote. L'ambizione lo ha portato a Torino meno di un mese fa per imparare a vincere senza perdere tempo. La sua presenza e i gol stanno rilanciando la Juve in campionato. Per mercoledì prossimo il destino gli ha messo di fronte il suo passato. Lui sfacciatamente quella partita la vorrà giocare. Ama le sfide “bastarde”. E con spavalderia andrà (eventualmente) sul dischetto per battere un rigore. Il rigore. Per prendersi ancor più la Juve sulle spalle. Senza paura. Da professionista e con le orecchie tappate, quelle che invece fischieranno a Roberto Baggio ricordando il rifiuto del '91 in una situazione analoga"

MARELLI CONTRO IL GIALLO CHE HA PORTATO AL ROSSO DI BONAVENTURA

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