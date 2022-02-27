Marelli di Dazn non ha dubbi: "Il giallo per Bonaventura è sbagliato, rosso arriva per proteste"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn ha analizzato l'espulsione di Jack Bonaventura avuta contro il Sassuolo

L'ex arbitro Luca Marelli, ospite negli studi di DAZN, commenta così l'espulsione di Bonaventura nel corso di Sassuolo-Fiorentina: "Il fallo di mano per il quale è stato ammonito Bonaventura è corretto, perché le braccia sono lontane dal corpo. È sbagliato il cartellino giallo, perché il fallo di mano volontario non è sempre da giallo, perché la palla era a 70 metri dalla porta e non ha interrotto una potenziale palla gol. Il rosso invece è arrivato per proteste, non sappiamo cosa ha detto, avrà perso le staffe dopo il giallo". Lo riporta TMW

LO STRISCIONE DEI TIFOSI DELLA JUVENTUS CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/striscione-tifosi-juventus-contro-fiorentina-per-uno-sfotto-ci-avete-fatto-diffidare-citta-infame/167068/