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Marelli di Dazn non ha dubbi: "Il giallo per Bonaventura è sbagliato, rosso arriva per proteste"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di Dazn ha analizzato l'espulsione di Jack Bonaventura avuta contro il Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2022 04:16
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Marelli di Dazn non ha dubbi: "Il giallo per Bonaventura è sbagliato, rosso arriva per proteste"

L'ex arbitro Luca Marelli, ospite negli studi di DAZN, commenta così l'espulsione di Bonaventura nel corso di Sassuolo-Fiorentina: "Il fallo di mano per il quale è stato ammonito Bonaventura è corretto, perché le braccia sono lontane dal corpo. È sbagliato il cartellino giallo, perché il fallo di mano volontario non è sempre da giallo, perché la palla era a 70 metri dalla porta e non ha interrotto una potenziale palla gol. Il rosso invece è arrivato per proteste, non sappiamo cosa ha detto, avrà perso le staffe dopo il giallo". Lo riporta TMW

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